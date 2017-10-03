УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Оргкомитет «Россия-2018» объявил о конкурсе волонтерских проектов «Наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России». Прием заявок начнется 20 октября по шести направлениям: «Спорт и здоровый образ жизни», «Туристические сервисы», «Урбанистика и развитие городских пространств», «Искусство», «Социально полезные проекты», «Экология».

Участвовать в конкурсе могут кандидаты в волонтеры Чемпионата мира, которые оформили заявки в волонтерские центры турнира по направлениям «Волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» и «Городские волонтеры».

Авторы лучших проектов пройдут обучение в креативной школе инновационного центра «Сколково», где под руководством ведущих экспертов доработают свои идеи в готовые к реализации проекты. Финалисты получат гранты на воплощение проектов в жизнь. Победители конкурса смогут реализовать идеи в городах страны при поддержке Оргкомитета «Россия-2018».

— С 20 октября по 8 ноября, будет проходить сбор заявок (проектов).

— С 9 по 20 ноября состоится экспертиза и отбор лучших проектов региональными и федеральными комиссиями.

— Со 2 по 5 декабря в креативной школе в «Сколкове» пройдет награждение финалистов.

Для участия в конкурсе необходимо с 20 октября до 18.00 (время московское) 8 ноября подать заявку. Финал конкурса пройдет 5 декабря и соберет на одной площадке самых креативных волонтеров России, сообщили в Минспорте РБ.