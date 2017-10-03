Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.81 ↓

EUR 67.90 ↑

3 октября Вторник

Уфа   °

Проекты волонтеров из Башкортостана ждут на конкурсе «Наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России»

СПОРТ

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Оргкомитет «Россия-2018» объявил о конкурсе волонтерских проектов «Наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России». Прием заявок начнется 20 октября по шести направлениям: «Спорт и здоровый образ жизни», «Туристические сервисы», «Урбанистика и развитие городских пространств», «Искусство», «Социально полезные проекты», «Экология».

Участвовать в конкурсе могут кандидаты в волонтеры Чемпионата мира, которые оформили заявки в волонтерские центры турнира по направлениям «Волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» и «Городские волонтеры».

Авторы лучших проектов пройдут обучение в креативной школе инновационного центра «Сколково», где под руководством ведущих экспертов доработают свои идеи в готовые к реализации проекты. Финалисты получат гранты на воплощение проектов в жизнь. Победители конкурса смогут реализовать идеи в городах страны при поддержке Оргкомитета «Россия-2018».

— С 20 октября по 8 ноября, будет проходить сбор заявок (проектов).

— С 9 по 20 ноября состоится экспертиза и отбор лучших проектов региональными и федеральными комиссиями.

— Со 2 по 5 декабря в креативной школе в «Сколкове» пройдет награждение финалистов.

Для участия в конкурсе необходимо с 20 октября до 18.00 (время московское) 8 ноября подать заявку. Финал конкурса пройдет 5 декабря и соберет на одной площадке самых креативных волонтеров России, сообщили в Минспорте РБ.

Теги: футбол, чемпионат мира, конкурс, волонтерские проекты
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть