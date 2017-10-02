УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане появятся более 100 новых объектов инфраструктуры. Их построят в рамках республиканской программы «100 объектов — к 100-летию Башкортостана». О ходе реализации программы сегодня говорили на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям в Правительстве РБ.

Участники заседания обсудили вопросы готовности социально значимых юбилейных объектов, строящихся на территории Уфы. Отдельное внимание было уделено вопросу строительства объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба республиканского Правительства.

Все стройки проекта «100 объектов — к 100-летию Башкортостана» будут иметь социальное значение. Их планируется завершить к 100-летию республики в 2019 году.

Подробнее о юбилейных объектах строительства можно прочесть в рубрике «100 лет республике».