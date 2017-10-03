Уфа покрылась первым снегом — фото и видео Фото: автор | Видео: автор





















Уфа покрылась первым снегом — фото и видео Фото: автор

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфа покрылась первым снегом. Утром 3 октября горожане порадовались, удивились, а кто-то, может быть, и огорчился первому снегу. В полдень выпадение осадков усилилось. Белые хлопья заметили жители Черниковки, Дёмы, Зеленой рощи и центральной части города. Соцсети запестрели снимками горожан. Агентство «Башинформ» подготовило свою подборку фотографий первого уфимского снега 2017 года.

В ближайшие дни также ожидается небольшой снег с дождем.

Как сообщалось ранее, ночью 3 октября на метеостанции Уфа-Дёма был перекрыт абсолютный минимум температуры. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха в столице Башкортостана понизилась до -5 градусов. Последний раз такой холод в это время года наблюдался в Уфе в 1968 году. Тогда температура воздуха понижалась до -4,6 градуса. На посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, 25/2) ночью 3 октября минимальная температура составила -4,8 градуса, на метеостанции Уфа-Аэропорт -7,2 градуса.