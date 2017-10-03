Три хоккеистки уфимской «Агидели» вызваны в сборную России Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев" Три хоккеистки уфимской «Агидели» вызваны в сборную России Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Защитник Анна Шибанова и два нападающих хоккейного клуба «Агидель» Элина Митрофанова и Ольга Сосина вызваны в расположение женской российской сборной по хоккею. Девушки будут готовиться к товарищеским матчам с японками. Эти встречи пройдут на родном льду 8 и 9 октября. Затем хоккеистки отправятся в США, где по традиции состоятся матчи с женскими командами НХЛ.

«Подопечные Алексея Чистякова за океаном сыграют с девушками из «Нью-Йорк Риветерс» (13 и 22 октября), «Коннектикут Уэйл» (15 и 17 октября), «Бостона» (18 и 21 октября)», — уточняется на официальном сайте ХК «Салават Юлаев».

Хоккеистки «Агидели» также будут защищать цвета российской молодежной сборной на «Турнире трех наций». В Германию поедут защитник Елена Федорова и нападающие Алена Зубкова и Полина Мордасова. Вместе с ними шанс представить страну на европейских соревнованиях получила и Мария Тюганкина. Однако уфимка получила травму и пока восстанавливается дома.