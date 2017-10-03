Жители Башкирии написали «Большой польский диктант» Фото: центр польской культуры Жители Башкирии написали «Большой польский диктант» Фото: центр польской культуры

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе завершился лингво-культурологический проект «Декадник польского языка и культуры». Акция организована на базе Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, при содействии Консульского отдела Посольства Республики Польша в РФ, Центра польской культуры и просвещения РБ и Польской воскресной школы им. А. Пенькевича. Главным партнером проекта стала Школа польского языка и культуры Силезского университета г. Катовице.

В рамках декадника преподаватели Школы польского языка и культуры Силезского Университета провели интенсивный курс теоретических занятий и практикумов по языку, лекции по культуре и народным традициям Польши для студентов БГПУ им. М. Акмуллы.

В рамках декадника отдельное внимание было уделено занятиям в Польской воскресной школе им. А. Пенькевича. Гости провели интерактивные занятия для учащихся старшей группы, приняли участие в репетициях вокального ансамбля, творческий мастер-класс для учащихся младших групп по изготовлению праздничного головного убора шахтера. Выбор задания для мастер-класса неслучайно. Ведь наши преподаватели представляли Силезское воеводство, славящееся добычей угля.

Завершился «Декадник польского языка и культуры» проведением акции «Большой польский диктант». В этом году она прошла в Уфе в седьмой раз, собрав более 50 участников. Текст был посвящен городу Катовице.

Победителями диктанта стали Вадим Сальников, студент БГПУ им. М. Акмуллы и Лия Хисамутдинова из Польской воскресной школы им. А. Пенькевича. Помимо дипломов и памятных сувениров победители получили награду в виде возможности бесплатно пройти авторский углубленный онлайн курс польского языка пана Лукаша Матущяка.

Помимо занятий, лекций и встреч наши гости с интересом знакомились с природой, культурой, традициями, современным укладом жизни Республики Башкортостан. Посетили «розовые скалы» на реке Инзер и село Ассы в Белорецком районе; побывали в башкирском историко-культурном центре деревни Саитбаба (филиал Дома Дружбы народов РБ) и селе Красноусольское Гафурийского района, славящимся знаменитым курортом и святыми местами, связанными с чудотворной иконой Табынской Божьей матери.

Большой интерес гостей вызвала активная и разносторонняя работа Дома Дружбы народов РБ. Помимо башкирского историко-культурного центра в деревне Саитбаба пан Рафал Гайос и пан Лукаш Матущяк по приглашению Сапармурата Хашиевича Шанглиева, председателя Туркменского национально-культурного центра РБ «Единство», приняли участие в туркменском празднике дыни, познакомились с национальными песнями и танцами, отведали плов, спелые дыни и арбузы.