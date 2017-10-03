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В Уфе на лестничной площадке рядом с пьяной мамой обнаружили семимесячную малышку

ОБЩЕСТВО

В Уфе на лестничной площадке рядом с пьяной мамой обнаружили семимесячную малышку Фото: БФ «Наши дети»

В Уфе на лестничной площадке рядом с пьяной мамой обнаружили семимесячную малышку Фото: БФ «Наши дети»

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на лестничной площадке рядом с пьяной мамой обнаружили семимесячную малышку. Ребенка сразу же забрали в городскую клиническую больницу №17, где девочка будет содержаться до определения ее дальнейшей судьбы. За такими малышами — детьми, изъятыми из неблагополучных семей, сиротами из домов ребенка, детьми-отказниками — здесь присматривают специальные профессиональные няни, нанимаемые в рамках программы «Больничные дети» фонда «Наши дети» за счет благотворителей.

«В такой холодный осенний день Алиса не одна. Наши няни заботятся о ней, благодаря вашей помощи. Сейчас Алисе делают документы, и у мамы есть все шансы забрать свою дочь, но, к сожалению, теперь уже только из Дома ребенка. Надеемся, что у нее все наладится», — сообщают сотрудники фонда.

Справка. Фонд «Наши дети» — это негосударственная, некоммерческая организация, которая реализует программы помощи детям, попавшим в кризисные ситуации. Работа программы «Больничные дети» оплачивается за счет пожертвований частных лиц и организаций. Помочь детям-отказникам можно, сделав пожертвование, подробности на сайте организации.

Теги: благотворительность
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