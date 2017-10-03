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В Башкирии появился мемориальный комплекс знаменитым «северным амурам»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии появился мемориальный комплекс знаменитым «северным амурам» Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

В Башкирии появился мемориальный комплекс знаменитым «северным амурам» Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Красноусольское Гафурийского района республики появился мемориальный комплекс «Северные амуры», посвящённый 205-летию участия башкирских полков в Отечественной войне 1812 года. Именно так называли башкирских воинов французы в эпоху наполеоновских войн. Об открытии памятника и увековечении памяти отважных башкирских конников рассказывается в сюжете ГТРК «Башкортостан».

Для борьбы с армией Наполеона было сформировано 28 башкирских полков, которые участвовали практически в каждом крупном сражении. Обратив неприятеля в бегство из России, северные амуры участвовали в освобождение Европы. В марте 1814 года в составе наступающей русской армии, девять башкирских полков победоносно вошли в Париж.

Мемориальный комплекс удалось построить на народные средства. На открытии памятника присутствовали местные жители и представители военно-патриотических клубов. После торжественной церемонии был организован турнир по стрельбе из лука, где участники выступали в одежде и с оружием времён Отечественной войны 1812 года.

Теги: память, северные амуры
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