Аналитики считают, что у россиян снизился страх перед гибелью в терактах Фото: ТАСС Аналитики считают, что у россиян снизился страх перед гибелью в терактах Фото: ТАСС

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Опрос Левада-центра показал, что с апреля этого года после апрельского взрыва на перегоне между двумя станциями метро в Санкт-Петербурге страх россиян перед терактами заметно снизился. Число россиян, «очень боящихся» погибнуть в терактах, уменьшилось с 30 до 16%. Как пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков, страх перед терактами уменьшается со временем, но недоверие к сообщениям ФСБ остается высоким.

На вопрос «Могут ли сейчас произойти новые террористические акты в России?» «определенно да» ответили 16% респондентов (в апреле — 29%). «Скорее да» считают 56% вместо весенних 50%, «скорее нет» — 9% вместо 13%.

Опрос был проведен 15–19 сентября среди 1600 респондентов по репрезентативной выборке.