К 100-летию республики будет создан Научный портал «Башкортостан» Фото: http://pro-books.ru К 100-летию республики будет создан Научный портал «Башкортостан» Фото: http://pro-books.ru

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Одним из масштабных проектов в преддверии подготовки к празднованию 100-летия образования республики является Научный портал «Башкортостан». Его созданием занимаются сотрудники «Башкирской энциклопедии». Ресурс представит республику в информационном пространстве на федеральном и международном уровне. На нем можно будет найти статьи на русском, башкирском и английском языках. В основу портала ляжет электронная версия Башкирской энциклопедии.

«На основе систематизации научных знаний портал обеспечит доступ к онлайн-энциклопедиям и другим научным базам данных, объединит компетентные источники актуальной информации о республике, — говорит директор «Башкирской энциклопедии»

Уильдан Саитов. — Со временем наш региональный ресурс может подключиться к российскому национальному интерактивному порталу».