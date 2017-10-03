Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.81 ↓

EUR 67.90 ↑

3 октября Вторник

Уфа   °

К 100-летию республики будет создан Научный портал «Башкортостан»

ОБЩЕСТВО

К 100-летию республики будет создан Научный портал «Башкортостан» Фото: http://pro-books.ru

К 100-летию республики будет создан Научный портал «Башкортостан» Фото: http://pro-books.ru

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Одним из масштабных проектов в преддверии подготовки к празднованию 100-летия образования республики является Научный портал «Башкортостан». Его созданием занимаются сотрудники «Башкирской энциклопедии». Ресурс представит республику в информационном пространстве на федеральном и международном уровне. На нем можно будет найти статьи на русском, башкирском и английском языках. В основу портала ляжет электронная версия Башкирской энциклопедии.

«На основе систематизации научных знаний портал обеспечит доступ к онлайн-энциклопедиям и другим научным базам данных, объединит компетентные источники актуальной информации о республике, — говорит директор «Башкирской энциклопедии»

Уильдан Саитов. — Со временем наш региональный ресурс может подключиться к российскому национальному интерактивному порталу».

Теги: 100-летие Башкортостана, юбилейные мероприятия
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть