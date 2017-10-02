«Салават Юлаев» уступил «Югре» в серии буллитов 1:2 Фото: Олег Яровиков

















«Салават Юлаев» уступил «Югре» в серии буллитов 1:2 Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Стартовал первый матч «юлаевцев» второй домашней серии сразу с двух удалений. Сначала на скамейку штрафников отправился капитан хозяев льда. Его плохому примеру последовал хоккеист «Югры». Эта ошибка привела к изменению счета. Хартикайнен и Кемпайнен придумали передачу на Умарка, которого так долго ждали болельщики «Салавата». Больше ничего ни армия болельщиков уфимской дружины, ни фанаты «Югры» в количестве восьми человек в первом периоде не увидели. А 20 минут после перерыва запомнились лишь удалениями: по два на каждого соперника.

Казалось, что команды спокойно отыграют последний период. Но не тут-то было. Подопечные Анатолия Емелина показали характер и распечатали ворота Бена Скривенса и сравняли счет. Автором гола записали Павла Варфоломеева. «Зеленая дружина» не сумела ничего придумать в ответ. В итоге встреча перешла в овертайм, а затем плавно в серию буллитов, которую «Салават» проиграл. Итоговый счет на табло — 1:2.

Следующий матч «юлаевцы» проведут 4 октября дома с питерским СКА.