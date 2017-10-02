Сборная Башкирии завоевала бронзовые медали IV Спартакиады пенсионеров России Фото: Союз пенсионеров России











Сборная Башкирии завоевала бронзовые медали IV Спартакиады пенсионеров России Фото: Союз пенсионеров России

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сборная Республики Башкортостан завоевала бронзовые медали IV Спартакиады пенсионеров России, которая проходила с 29 сентября по 1 октября в Пензе. Башкирская команда вошла в тройку победителей в общекомандном зачете по легкой атлетике. Напомним, республику на Спартакиаде представили семь уфимцев и одна представительница города Салават — победители региональной Спартакиады, она прошла в городе Агидель в конце августа.

Спартакиада в Пензе стала рекордной за всю историю всероссийских соревнований, которые проводятся Союзом пенсионеров России и Министерством спорта РФ с 2014 года. Сюда приехали свыше 600 спортсменов-любителей из 70 российских регионов и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии.

После трёх дней азартной борьбы в нескольких дисциплинах – легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета – определились победители. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла команда Архангельской области, третье – Республика Бурятия.

«Наши участники в очередной раз доказали самим себе, своим друзьям и близким, что нет таких задач, которые не могли бы выполнить люди старшего поколения, – отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. – Каждый десятый из них начал заниматься спортом только после выхода на пенсию и достиг отличных результатов благодаря упорству и вере в себя, желанию сохранить бодрость и жить полноценной жизнью».

Участники Спартакиады своим примером демонстрируют, что физкультура, спорт и здоровый образ жизни способствуют активному долголетию, позволяют сохранить крепость тела и ясность ума. Так, например, Владимир Киреев из Орла в свои 80 лет ежедневно проходит 18 км за час, а Александр Савельев из Ульяновска в 71 год просто берет и делает 80 отжиманий и 20 подтягиваний каждый день.

Спартакиада достойно справляется с основной своей задачей – обратить внимание пожилых (и не только) людей на важность регулярных занятий физкультурой и спортом. Недаром важнейшим фактором активного долголетия Всемирная организация здравоохранения признала образ жизни. По данным ВОЗ долголетие складывается из образа жизни человека почти на 50%, условий окружающей среды – на 25%, на 10-15% от полученной наследственности и на 10% от развития медицины. И здесь многое зависит от самого человека.

Как сообщили в Союзе пенсионеров России, теперь флаг Спартакиады перешёл к Новосибирску. Именно там в 2018 году состоится пятая, юбилейная встреча спортсменов «серебряного возраста».