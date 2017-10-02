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В Уфе выбрали участников Гала-концерта V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры 2017»

ОБЩЕСТВО

В Уфе выбрали участников Гала-концерта V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры 2017» Фото: Олег Яровиков

В Уфе выбрали участников Гала-концерта V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры 2017» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе выбрали участников Гала-концерта V межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры 2017». С 1 августа по 15 сентября организаторы принимали творческие заявки на участие от детей и детских коллективов по четырем номинациям: вокал, хореография, инструментальное творчество и оригинальный жанр. Всего было принято 235 заявок из 24 регионов России и трех государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан и Донецкая Народная республика. Девиз фестиваля — «Герои по жизни».

В этом году жюри приняло решение выбрать не 10 участников Гала-концерта, а 12.

«С каждым годом все труднее выбирать участников, потому что их становится больше и уровень профессионализма растет. Но не перестаю восхищаться детьми, их родителями и руководителями, которые вкладывают по максимуму, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья развивался, и чувствовал себя на равных со здоровыми сверстниками» — отметила член жюри, директор Республиканского Дома творчества инвалидов Гульчачак Зарипова.

По итогам отборочного тура участниками Гала-концерта признаны: в инструментальном творчестве — фортепианный дуэт Лолита Пирожкова, Ольга Ушакова (г.Южноуральск); в вокальном творчестве — Камилла Баширова (г.Октябрьский), образцовый детский хоровой коллектив «Радуга» (р.п.Приютово), Ирина Скрынникова (г.Рязань), Кристина Бондаренко (г.Мензелинск).

В номинации «хореография» своё творчество представят сеть хореографических студий «Azali dance», (г.Туймазы), танцевальный центр «Рассвет» (ДНР, г.Горловка), Гузелия Фаттахова (с.Аскарово).

В оригинальным жанре выступят Анастасия Малькова (г.Саратов), Аделина Макарова (г.Ульяновск), Анастасия Еремеева (г.Уфа), Театр моды (Ивановская область).

Гала-концерт пройдет в уфимском Конгресс-холле 26 октября.

Ежегодный фестиваль «Ломая барьеры» организован Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики совместно с компанией «Газпром трансгаз Уфа» и коммуникационным агентством «Культпросвет». Конкурс призван объединить на одной творческой площадке здоровых детей и тех, кто ограничен в физических возможностях. Основными целями мероприятия являются социализация детей с ограниченными возможностями через творчество, поиск талантливых детей и их поддержка, создание позитивного образа людей с ограниченными возможностями.

Теги: фестивали
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