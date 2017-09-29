УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Национальный архив Башкортостана приступил к оказанию услуг по подборке документов и составлению исторических справок. В ведомстве посчитали, что такая информация будет востребованной в преддверии подготовки к празднованию 100-летия образования республики.

Архивные документы могут стать ценным материалом при подготовке книг и организации торжественных мероприятий, в том числе посвященных юбилеям городов, районов и деревень республики.

Национальный архив также может организовать выездную выставку архивных материалов, уточнили в пресс-службе ведомства.