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Национальный архив Башкирии оказывает услуги по подборке документов и составлению исторических справок

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Национальный архив Башкортостана приступил к оказанию услуг по подборке документов и составлению исторических справок. В ведомстве посчитали, что такая информация будет востребованной в преддверии подготовки к празднованию 100-летия образования республики.

Архивные документы могут стать ценным материалом при подготовке книг и организации торжественных мероприятий, в том числе посвященных юбилеям городов, районов и деревень республики.

Национальный архив также может организовать выездную выставку архивных материалов, уточнили в пресс-службе ведомства.

Теги: национальный архив РБ
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