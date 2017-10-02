Уфа: как ссыльный город стал настоящей столицей Фото: Книжная палата РБ

Уфа: как ссыльный город стал настоящей столицей Фото: Книжная палата РБ

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Убог и неказист был этот губернский город, сообщила газета «Красная Башкирия» в январе 1947 года и рассказала об историческом прошлом и славном будущем Уфы. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Город Аксакова и Нестерова, Мажита Гафури и Александра Матросова. Здесь, в этом бывшем ссыльном городе царской России, в 1900 году жил Владимир Ильич Ленин», — говорится в материале из серии «С киноаппаратом по нашей республике».

Убог и неказист был этот губернский город, и лишь в июне 1919 года в жизни его наступила новая эра — советская, констатировала газета. Тогда русские и башкиры, под руководством легендарных Фрунзе и Чапаева освободили город от колчаковских банд.

За годы социалистического строительства здесь выросла крупная промышленность, превратившая город в один из индустриальных центров. Изменился культурный облик города, десятки тысяч зрителей ежедневно стали заполнять его театры. Сталинские пятилетки в корне изменили лицо Уфы. Хотя «отдельные уголки, домишки, овраги и сейчас еще напоминают дореволюционную бедность этого города», отмечается в публикации.

Город имеет историческое прошлое и славное настоящее. Как и все советское — он имеет яркое будущее, уверены в издании. В начале 1947 года с недалеким будущим города его жителей познакомил главный архитектор Уфы Александр Осятинский. По проекту, город украсят грандиозные дворцы и площади, прекрасные бульвары и парки. Тогда же горожанам был представлен проект будущей площади имени Сталина.

«Вместе со всей страной растет и будет расти этот город — столица Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики», — говорится в публикации.

Справка. С начала 17 века Уфа служила местом ссылок по причине своей отдаленности от столиц России. В Башкирский край отправляли в изгнание штрафованных офицеров, дворян, чиновников, студентов и декабристов. В большинстве своем это были образованные и культурные люди, «уголовников» среди них почти не было. В числе первых в 1601 году в Уфу на два года был сослан обвиненный в хищениях воевода города Еренска, дворянин Александр Репнин. Примечательно, что в 1602 году из Пелымской тюрьмы в Уфу были отправлены Иван Никитич Романов, дядя будущего царя Михаила Федоровича, и Василий Романов. В 1605 году в Уфу воеводой был сослан Никита Годунов, родственник царя Бориса Годунова. В конце 17 века сюда сослали заговорщиков против царя Петра I. На рубеже 19-20 веков здесь отбывали ссылку народовольцы, участники рабочего и социал-демократического движения.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.