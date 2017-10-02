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2 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии появился еще один спектакль по Мустаю Кариму

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Свой 27-й сезон Стерлитамакский башкирский драматический театр открыл постановкой по повести Мустая Карима «Өс таған» («Таганок»). Новую постановку осуществил молодой московский режиссер, уроженец Башкортостана Антон Федоров. В постановочной группе работали известный московский балетмейстер, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева Ирина Филиппова, Наталья Юганова и Лилия Сулейманова.

В этом году башкирский драматический театр г. Стерлитамака стал участником проекта «Театр малых городов» партии «Единая Россия». Финансирование получили два проекта, в том числе постановка «Таганок».

«Яркое событие, ожидаемое и артистами, и зрителями, прошло с полным аншлагом, — рассказали в пресс-службе театра. — Особенно приятно было присутствие в столь знаменательный день дочери Мустая Карима — Альфии Мустаевны. Она отметила новый подход режиссера к повести, профессионализм актеров, огромную работу постановочной группы и пожелала, чтобы у спектакля был долгий путь».

На торжественном открытии присутствовал заместитель министра культуры РБ Шамиль Абдраков, который вручил благодарственные письма сотрудникам театра за многолетний и добросовестный труд, а также театральные критики Айсылу Сагитова, Рида Буранова, Дина Давлетшина и журналист Илюзя Капкаева.

После спектакля с открытием театрального сезона поздравил директор Стерлитамакского театрально-концертного объединения Харис Абдрахимов. Он выразил благодарность режиссеру-постановщику Антону Федорову, всей постановочной группе, коллективу театра и ученикам городских школ, которые были задействованы в главных ролях в новой постановке.

Дан старт новому творческому сезону. Второй премьерой башкирского драматического театра, которая состоится уже в октябре, станет «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Ф.Г. Лорки, следующая в ноябре «Не жена, а дьявол!» Д. Салихова, а в декабре — «Женитьба» Н. Гоголя при поддержке партии «Единая Россия». В новом сезоне ожидается юбилейный вечер народной артистки РБ Минисы Бакировой.

Теги: театр, премьера, Мустай Карим
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