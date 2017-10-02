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2 октября Понедельник

Уфа   °

Правительство России поддержало законодателей Башкирии в борьбе с недобросовестными работодателями

ПОЛИТИКА

Правительство России поддержало законодателей Башкирии в борьбе с недобросовестными работодателями Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Правительство России поддержало законодателей Башкирии в борьбе с недобросовестными работодателями Фото: пресс-служба мэрии Уфы

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство России поддержало инициативу Госсобрания Башкортостана по борьбе с недобросовестными работодателями. Законопроектом предлагается расширить перечень оснований для проведения внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства.

К таким основаниям предлагается отнести поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов, средств массовой информации о фактах неоформления с работниками трудовых отношений в установленном Трудовым кодексом порядке, пояснили в пресс-службе заксобрания.

В случае если инициатива парламента Башкортостана обретет статус федерального закона, федеральная инспекция труда получит возможность оперативно реагировать на информацию о фактах использования труда граждан без оформления работодателем трудовых отношений и привлекать таких работодателей к ответственности.

Законопроект поддержан Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, рекомендован к принятию в первом чтении и будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 11 октября. Основным докладчиком по законопроекту выступит депутат Госдумы от Башкортостана Михаил Бугера. На законопроект имеются положительные отзывы.

«Наша инициатива нацелена на борьбу с недобросовестными работодателями, которые принимают людей без соответствующего оформления трудовых отношений, гарантирующих пенсию по старости, оплату больничных, страхование от несчастных случаев и иные виды социального обеспечения, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – К сожалению, сегодня это весьма распространенное явление, и оно имеет тенденцию к увеличению. Работодатели пользуются финансовой зависимостью от них работников и нарушают закон. Мы считаем необходимым расширить полномочия соответствующих органов по выявлению и пресечению таких нарушений».

Теги: госсобрание рб
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