В Уфе возле храма появится парк Фото: ИА "Башинформ" В Уфе возле храма появится парк Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе будет благоустроена территория возле храма, расположенного на улице Комсомольская. В столичной администрации считают, что здесь необходимо создать парк. Зона отдыха была бы актуальна для данной местности в связи с интенсивной жилой застройкой прилегающих территорий микрорайона Глуммлино.

В пресс-службе города напомнили, Воскресенский собор Уфы по проекту является точной копией бывшего Воскресенского кафедрального собора, который был закрыт в 1931 году и снесен в 1932-м.

Глава столичной администрации Ирек Ялалов дал поручение разработать «дорожную карту», в которой будут поэтапно описаны все виды строительных работ, которые необходимо выполнить на объекте. Градоначальник предложил в первую очередь сконцентрироваться на завершении работ, связанных с инженерной инфраструктурой.