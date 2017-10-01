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Футбол: как «Уфа» сыграла с московским ЦСКА

СПОРТ

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью со счетом 0:0 с московским ЦСКА. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу проходил в Первопрестольной.

На протяжении всей игры уфимцы ни в чем не уступали именитому сопернику. На 89-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лопочкин назначил пенальти в ворота «Уфы». Голкипер нашей команды Александр Беленов отразил 11-метровый удар в исполнении Бибраса Натхо.

На сегодняшний день у ЦСКА 21 очко и четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Уфа» с 14 очками располагается на 10-й позиции, сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.

«Тяжёлая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором — больше позволяли сопернику. Низко сели. Не справились с индивидуальными действиями Витиньо, которому позволяли бить. В целом сыграли нормально и заслужили очко, которое сегодня получили», — подвел итоги матча главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

В следующем туре уфимцы 15 октября проведут домашний матч против столичного «Локомотива».

Теги: футбольный клуб «Уфа»
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