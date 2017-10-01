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1 октября Воскресенье

Уфа   °

«Оденься в красное!» - фотовыставка с таким названием откроется в Уфе

КУЛЬТУРА

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Необычный фотопроект «Оденься в красное!» смогут увидеть уфимцы с 4 октября на площадке «ВДНХ-ЭКСПО». Мероприятие пройдет в рамках форума «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

Фотовыставку организовало Российское кардиологическое общество вместе с известным мировым фармацевтическим брендом. В качестве фотомоделей выступили одетые в красные наряды 22 звезды российского шоу-бизнеса и спорта: Ирина Слуцкая, Зара, Жасмин, Надежда Бабкина, Инна Маликова, Дарья Повереннова, Ирена Понарошку, Яна Чурикова, Юлия Началова и другие успешные российские женщины вместе с врачами-кардиологами сказали «Да!» здоровому сердцу, приняв участие в создании фотовыставки. Дело в том, что красный – это не только красивый цвет, но и сигнал тревоги. Врачи-кардиологи таким алым цветом в одежде призывают россиян обратить внимание на сердечно-сосудистые заболевания и риск их развития. Всем известный факт — болезни сердца и сосудов являются самыми распространенными заболеваниями нашего века.

Этот фотопроект — часть социально-образовательной программы по профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) «Пульс жизни». В рамках мероприятия в Уфе будут продемонстрированы видеообращения звезд со стихами о любви. Участники проекта призывают к популяризации здорового образа жизни и профилактики здоровья сердца.

Справка. «Пульс жизни» – это всероссийская социально-образовательная программа, целью которой является развитие профилактической медицины и повышение уровня знания населения о рисках, связанных с ССЗ. В 2013-2016 годах в рамках проекта в различных субъектах РФ были проведены скрининговые акции, в результате которых более 5000 человек смогли получить индивидуальные рекомендации по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Акция «Оденься в красное!» была запущена в 2014 году. Она является аналогом международного проекта Go Red For Women, инициированного в 2004 году по инициативе Американской ассоциации сердца.

Теги: фотовыставки
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