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УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Синоптики не обманули: в Башкирии выпал первый снег. Жители республики, находящиеся в эти выходные в Белорецком и Учалинском районе, в частности, на горе Иремель, Арском камне, фотографируют припорошенные ели, тропинки, побелевшие камни, а также выводят на снежном покрове дату первого снега. Правда, в городах снега еще нет, уточняют горожане.

Накануне на Иремеле состоялся пятый этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «марафон», который собрал значительное количество участников. Второе место в нем среди женщин завоевала представительница Башкортостана Зульфия Гайнанова. ИА «Башинформ» собрал фоторепортаж в Instagram.

Между тем, новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков Башгидромета, вновь начнется с небольших осадков в виде снега и дождя. Более того, в отдельных районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5 градусов, при прояснениях -6,-11, днем +1,+6.

3 октября погода будет такой же.

В целом, октябрь будет характеризоваться разнообразием погодных условий. Возможны дожди, не исключаются снегопады и гололедные явления. Однако устойчивый снежный покров прогнозируется в ноябре.