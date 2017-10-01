Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

1 октября Воскресенье

Уфа   °

Синоптики не обманули: в Башкирии выпал первый снег

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Синоптики не обманули: в Башкирии выпал первый снег. Жители республики, находящиеся в эти выходные в Белорецком и Учалинском районе, в частности, на горе Иремель, Арском камне, фотографируют припорошенные ели, тропинки, побелевшие камни, а также выводят на снежном покрове дату первого снега. Правда, в городах снега еще нет, уточняют горожане.

Накануне на Иремеле состоялся пятый этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «марафон», который собрал значительное количество участников. Второе место в нем среди женщин завоевала представительница Башкортостана Зульфия Гайнанова. ИА «Башинформ» собрал фоторепортаж в Instagram.

Между тем, новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков Башгидромета, вновь начнется с небольших осадков в виде снега и дождя. Более того, в отдельных районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5 градусов, при прояснениях -6,-11, днем +1,+6.

3 октября погода будет такой же.

В целом, октябрь будет характеризоваться разнообразием погодных условий. Возможны дожди, не исключаются снегопады и гололедные явления. Однако устойчивый снежный покров прогнозируется в ноябре.

Теги: погода
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть