Французские национальные блюда - где научиться их вкусно готовить в Уфе? Фото: автор





Французские национальные блюда - где научиться их вкусно готовить в Уфе? Фото: автор

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе есть уникальная возможность научиться готовить французские блюда. Такую возможность горожанам предоставляет региональная культурно-просветительская организация «Альянс Франсез». Кулинарные мастер-классы для взрослых и школьников проводит представитель Французского Посольства в Уфе Натан Леон. Стать участником мероприятия может каждый. Для этого надо всего лишь следить за анонсами предстоящих событий на сайте организации.

Традиционно на мастер-классах готовят по два блюда: второе и десерт. По признанию участников, блюда, созданные из самых простых продуктов: грибов, яблок, картофеля и других овощей и фруктов, получаются невероятно вкусными и изысканными, в том числе, благодаря их главной особенности — соусам. Во французской кухне их нескольких сотен. Использование соусов помогает усилить вкус даже самых обычных блюд, делится Натан Леон.

Он также признался, что нельзя сравнивать башкирскую и французскую кухни.

«Наши кухни — очень разные. Я больше всего люблю башкирские уч-почмаки, вак-беляши, из сладких десертов — чак-чак, — сказал Натан. — В России, в том числе в Башкортостане, живет очень много национальностей, у каждой из них своя уникальная и неповторимая кухня. Мне нравится борщ, хачапури, хинкали».

Натан живет в Уфе второй год, он преподает французский язык и так как очень любит готовить, устраивает кулинарные мастер-классы.

Гость из Франции поделился с читателями агентства «Башинформ» рецептами двух блюд.

Crumble (запеченные яблоки). Ингредиенты: шесть яблок, 180 гр муки, 50 гр сахара, 120 гр мягкого масла, одна чайная ложка корицы и столько же меда. Инструкция: очистите яблоки и разрежьте на четыре части. На сковороде обжарьте их в масле в течение 15 минут, добавив корицу и мед. Поместите яблоки в форму, смазанную маслом. Подготовьте тесто с маслом, мукой и сахаром. Сформируйте маленькие шарики. Поместите тесто на яблоки и запекайте в течение 25 минут. Подавайте с ванильным мороженым.

Второе блюдо — Cake sale, хоть и переводится, как соленый торт, на самом деле, это очень сытное блюдо. Ингредиенты: 100 гр муки, одна пачка дрожжей, два яйца, семь ст. ложек оливкого масла, 15 ст. ложек молока, 100 гр сыра. Соль, перец, мускатный орех — по вкусу. В качестве начинки можно использовать: бекон, маслины, грибы, помидоры и т.д. Инструкция: смешайте муку и дрожжи. Добавьте яйцо, молоко и масло. Добавьте тертый сыр, соль и перец. Разогреть духовку до 180 градусов. Затем добавьте другие ингредиенты и выпекайте.