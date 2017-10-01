УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Один из пассажирских авиалайнеров авиакомпании «Аэрофлот» назван в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Такое имя появилось у нового отечественного пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 с заводским номером 95135 и регистрацией RA-89098, который буквально на днях получила авиакомпания.

С инициативой назвать воздушное судно именем Мустая Карима в адрес руководства «Аэрофлота» выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Позже ее поддержало и утвердило правление компании, имя Карима нанесено на носовую часть фюзеляжа.

Напомним, в 2019 году республика отпразднует 100-летие с момента своего образования. Указ о праздновании этого исторического события подписал Президент России Владимир Путин.

В тот же год будет отмечаться вековой юбилей признанного классика российской и башкирской литературы, писателя, драматурга и публициста Мустая Карима, который своим творчеством оказал огромное влияние на развитие литератур народов России. Его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися представителями национальных литератур СССР, как Расул Гамзатов и Чингиз Айтматов. Торжества по этому случаю пройдут не только в РБ, но и в Российской Федерации.

С 2002 года самолёты «Аэрофлота» носят имена великих россиян: «Валерий Чкалов», «Владимир Высоцкий», «Илья Мечников», «Николай Рерих», «Игорь Курчатов», «Сергей Королёв» и многие другие.