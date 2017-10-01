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1 октября Воскресенье

Уфа   °

Студентов призвали идти в доноры: кроводачу организуют в одном из вузов Уфы

ОБЩЕСТВО

Студентов призвали идти в доноры: кроводачу организуют в одном из вузов Уфы Фото: Олег Яровиков

Студентов призвали идти в доноры: кроводачу организуют в одном из вузов Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Мобильный пункт забора крови будет работать у главного корпуса Башкирского государственного университета (около арт-объекта #ЯлюблюБашГУ) с девяти утра до 14 часов 3 октября.

Сдать кровь могут, как студенты, так и сотрудники вуза. Для того, чтобы сдать кровь необходимо: быть старше 18 лет; не иметь медицинских противопоказаний; весить более 50 кг. В день акции прийти с паспортом к пункту сдачи, зарегистрироваться, заполнить анкету, сдать анализ на экспресс-тест, пройти прием врача и после этого пройти на сдачу крови. При сдаче цельной крови в ходе короткой процедуры, 10-15 минут, у донора берут определенный объем крови. Донорам полагаются сладкий чай и справки освобождения от работы и учебы на день сдачи крови.

Накануне акции, 2 октября в 12 часов в актовом зале БашГУ пройдет лекция «Я — Донор» с представителями Республиканской станции переливания крови, где любой желающий сможет задать свои вопросы о донорстве специалистам.

Теги: донорство
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