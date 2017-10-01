Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

1 октября Воскресенье

Уфа   °

В Уфе на базе Башкирского госуниверситета может появиться институт Конфуция

ОБЩЕСТВО

В Уфе на базе Башкирского госуниверситета может появиться институт Конфуция Фото: с сайта БашГУ

В Уфе на базе Башкирского госуниверситета может появиться институт Конфуция Фото: с сайта БашГУ

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на базе Башкирского государственного университета может появиться институт Конфуция. Вероятность его создания обсуждали в БашГУ, где проходила встреча руководства башкирского вуза и Восточно-китайского университета Цзяотун.

В пресс-центре вуза пояснили, институт Конфуция – это глобальная сеть культурно-образовательных центров, слушатели которых могут поближе познакомиться с китайской культурой, в том числе изучить родной язык Брюса Ли. В России подобные центры уже открыты на базе университетов в Благовещенске, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Рязани, Санкт-Петербурга, Томска, Улан-Удэ и Элисты.

Отметив в БашГУ идет активная работа по реализации совместных проектов. В этом активную поддержку оказывает действующий в вузе российско-китайский бизнес-инкубатор, при вузе планируется также открытие российско-китайского центра.

Говоря о дальнейшей совместной работе, ректор Башгосуниверситета Николай Морозкин отметил необходимость создания теста, который бы определял уровень владения китайским языком, что помогло бы студентам, изучающим язык Поднебесной, предъявлять этот документ при трудоустройстве.

В ходе конструктивного диалога обсуждались вопросы сотрудничества между двумя университетами в научной сфере и по программам двойных дипломов для бакалавров экономики.

Делегация Пекинского педагогического университета, участвовашая во встрече, обратилась к ректору БашГУ с двумя предложениями. Первое — о создании исследовательского центра по политике «5+1». Пять – это страны-участницы Евразийского экономического союза: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Второе предложение касалось сотрудничества. В частности, речь шла об открытии центра подготовки бизнесменов в Китае, которые в будущем могли бы работать в России или сотрудничали с российскими компаниями. Проекты, о которых говорил декан Пекинского университета Ху Билян, будут созданы в рамках программы «Один пояс – один путь».

В свою очередь Николай Морозкин заметил, что некоторые направления программы «Один пояс – один путь» уже были применены в Российско-китайском студенческом бизнес-инкубаторе.

«Если мы объединимся, то сможем дать ценные советы правительствам наших стран. Также к этому можно приобщить молодых студентов-исследователей, которые обучались у нас, в российско-китайском студенческом бизнес-инкубаторе», — отметил ректор БашГУ.

Теги: образование, вузы, БашГУ
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть