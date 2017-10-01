В Уфе на базе Башкирского госуниверситета может появиться институт Конфуция Фото: с сайта БашГУ В Уфе на базе Башкирского госуниверситета может появиться институт Конфуция Фото: с сайта БашГУ

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на базе Башкирского государственного университета может появиться институт Конфуция. Вероятность его создания обсуждали в БашГУ, где проходила встреча руководства башкирского вуза и Восточно-китайского университета Цзяотун.

В пресс-центре вуза пояснили, институт Конфуция – это глобальная сеть культурно-образовательных центров, слушатели которых могут поближе познакомиться с китайской культурой, в том числе изучить родной язык Брюса Ли. В России подобные центры уже открыты на базе университетов в Благовещенске, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Рязани, Санкт-Петербурга, Томска, Улан-Удэ и Элисты.

Отметив в БашГУ идет активная работа по реализации совместных проектов. В этом активную поддержку оказывает действующий в вузе российско-китайский бизнес-инкубатор, при вузе планируется также открытие российско-китайского центра.

Говоря о дальнейшей совместной работе, ректор Башгосуниверситета Николай Морозкин отметил необходимость создания теста, который бы определял уровень владения китайским языком, что помогло бы студентам, изучающим язык Поднебесной, предъявлять этот документ при трудоустройстве.

В ходе конструктивного диалога обсуждались вопросы сотрудничества между двумя университетами в научной сфере и по программам двойных дипломов для бакалавров экономики.

Делегация Пекинского педагогического университета, участвовашая во встрече, обратилась к ректору БашГУ с двумя предложениями. Первое — о создании исследовательского центра по политике «5+1». Пять – это страны-участницы Евразийского экономического союза: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Второе предложение касалось сотрудничества. В частности, речь шла об открытии центра подготовки бизнесменов в Китае, которые в будущем могли бы работать в России или сотрудничали с российскими компаниями. Проекты, о которых говорил декан Пекинского университета Ху Билян, будут созданы в рамках программы «Один пояс – один путь».

В свою очередь Николай Морозкин заметил, что некоторые направления программы «Один пояс – один путь» уже были применены в Российско-китайском студенческом бизнес-инкубаторе.

«Если мы объединимся, то сможем дать ценные советы правительствам наших стран. Также к этому можно приобщить молодых студентов-исследователей, которые обучались у нас, в российско-китайском студенческом бизнес-инкубаторе», — отметил ректор БашГУ.