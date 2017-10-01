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В башкирском городе Салавате отметили 55-летие спидвея

СПОРТ

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В Салавате на стадионе "Строитель" состоялись соревнования по спидвею, посвященные памяти Александра Баскакова и 55-летию салаватского спидвея, отмечаемому в этом году. Началу заездов предшествовала торжественная церемония награждения ветеранов благодарственными письмами городской администрации и городского спорткомитета. Затем ветераны, возглавляемые Владимиром Корневым, 50 лет назад принесшим Салавату первую золотую медаль чемпиона России по спидвею, возложили цветы к стеле Александра Баскакова, который 27 лет назад получил на родном треке травму, оказавшуюся смертельной.

17-й Мемориал А.Баскакова завершился убедительной победой балаковца Кирилла Цуканова, финишировавшего первым в трех предварительных заездах, полуфинале и финале. На втором месте — воспитанник салаватской спортшколы "Спидвей" Павел Нагибин, на третьем — балаковец Илья Кузнецов. Лучший из выступавших в соревнованиях гонщиков Октябрьского Данил Зеленский занял пятое место, а лучший из представителей Краснокамска (Пермский край) Алексей Симиков — седьмое.

В Салават, как и в Октябрьский, спидвей был "экспортирован" в 1962 году из Уфы в виде этапов лично-командного чемпионата СССР и международных гонок. Все лето трибуны стадиона "Строитель" буквально ломились от зрителей. А на следующий год в Салават переехали из Уфы мастера спорта Владимир Соколов и Владимир Беляев, рядом с которыми стали стремительно расти местные гонщики. В знаменитом 1967-м команда Башкирской АССР, целиком состоявшая из гонщиков Салавата, завоевала золотые медали чемпиона РСФСР и чемпиона Спартакиады народов РСФСР. В личном первенстве России и всероссийской спартакиады золото и серебро завоевали салаватцы Корнев и Соколов. В том же году "Салават" был близок к завоеванию золотых медалей чемпионата СССР среди клубных команд, но в решающей гонке уступил уфимской "Башкирии". Так что полвека назад салаватский "Салават" был в табели о рангах башкирского спорта второй командой после уфимской, спидвейной же, "Башкирии".

На снимке Ивана Сергейчева момент гонок в Салавате в 1962 году.

Теги: спидвей, мотоспорт
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