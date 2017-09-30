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Аптечным киоскам запретили продавать рецептурные препараты — «Известия»

ОБЩЕСТВО

Аптечным киоскам запретили продавать рецептурные препараты — «Известия» Фото: Олег Яровиков

Аптечным киоскам запретили продавать рецептурные препараты — «Известия» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В России лекарства по рецепту запретили продавать в аптечных киосках с 22 сентября. Это следует из приказа Минздрава РФ, зарегистрированного 8 сентября Минюстом. Как пишет газета «Известия», до 2014 года действовал стандарт Правил розничной торговли. Данный документ определял, какими видами медикаментов можно торговать аптечным организациям. Затем его упразднили и в сентябре 2017 года приняли в новой редакции.

По мнению экспертов, аптечные киоски не смогут создать условия для хранения рецептурных препаратов.

В приказе отмечено, что отпуск лекарственных препаратов по рецептам возможен только аптеками, аптечными пунктами и индивидуальными предпринимателями, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. Аптечных киосков в приказе не оказалось.

«Приказ Минздрава вернул право отпуска для аптечных киосков только безрецептурных препаратов. А аптеки и аптечные пункты имеют право продавать и рецептурные, и безрецептурные лекарства. Логичнее все-таки было закрепить не «отпуск», а «реализация», поскольку безрецептурные лекарства не выдаются, а продаются», — пояснила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, с принятием нового документа не изменился.

Теги: медицина, лекарства, рецепт
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