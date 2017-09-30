В Уфе стартовал антивандальный фотомарафон с арт-объектами Фото: автор В Уфе стартовал антивандальный фотомарафон с арт-объектами Фото: автор

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Комитет по делам молодежи администрации Уфы и Центр содействия занятости молодежи приглашают школьников и студентов принять участие в фотомарафоне «Уфа – арт-столица». Мероприятие призвано способствовать профилактике проявлений вандализма в подростковой и молодежной среде.

Организаторы пояснили, что нужно сделать фотографию с полюбившимися оригинальными арт-объектам столицы и разместить ее в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #уфаартстолица до 4 октября 2017 года. Кроме того, необходимо указать, где располагается творческая композиция и добавить краткое описание – историю создания, почему нравится именно эта скульптура.

Авторы самых оригинальных публикаций смогут стать героями социальных роликов «Сохраним наш город красивым», а также будут награждены благодарственными письмами, призами и подарками от партнеров фотомарафона.

За дополнительной информацией следует обращаться к организаторам по телефону: 8-987-487-60-50.