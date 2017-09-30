В Уфе конкурс «Юлдаш йыры-2017» определил победителей
Фото:
Фото:
УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Открытом республиканском конкурсе самодеятельных исполнителей «Юлдаш йыры-2017» Гран-при завоевала Забира Абсалямова.
Риваль Мухаметшин и башкирский народный песенный ансамбль «Сылтыр шишмә» удостоены первой премии.
Наиля Шарипова, Альбина Абдрашитова и Айрат Баязитов получили второе место. Наиля Шарипова также стала обладателем приза зрительских симпатий.
На 3 месте — Зухра Исяндавлетова, Фанзат Ахмәтов и группа «Юлдаш».
Гала-концерт эстрадного конкурса прошел в ГКЗ «Башкортостан». На одной сцене вместе с победителями фестиваля выступили звезды башкирской эстрады, гости приняли участие в розыгрыше призов и подарков. Провели финальный вечер известные радиоведущие Миляуша Галиева и Ахат Муртазин.