УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане отменен особый противопожарный режим. В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами издано распоряжение Правительства РБ об отмене действия особого противопожарного режима на территории лесного фонда Республики Башкортостан.

Напомним, особый противопожарный режим был введен в Башкортостане 25 августа 2017 года. Согласно нему республиканским органам исполнительной власти было поручено, а муниципалитетам рекомендовано осуществить комплекс противопожарных мероприятий.