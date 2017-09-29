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В Уфе проверяют качество масла, маргарина и спреда

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоялся рейд сотрудников Испытательного центра и журналистов с целью проведения мониторинга масла, маргарина и спреда. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по торговле и защите прав предпринимателей, первым объектом проверки стала Школа № 110. С помощью прибора проведен экспресс-анализ образца сливочного масла, которым питаются школьники. По результатам проверки признаков фальсификации продукции не выявлено — качество сливочного масла из школьной столовой хорошее.

Вторым пунктом в маршруте журналистов стал один из Торгово-гостиничных комплексов Уфы. За 20 минут работы специалиста в торговом комплексе с помощью прибора проанализировано шесть товарных позиций различных производителей. Исследованные пробы молочной и масло-жировой продукции соответствуют своим заявленным наименованиям.

«Зачастую покупателя, решившего купить сливочное масло, вводят в заблуждение, продавая ему спред, — прокомментировал главный специалист Испытательного центра Ильдар Габитов. – При этом следует отметить, что цена на спред в отличие от масла значительно ниже – почти в два раза».

Исследования проводились с помощью люминоскопа. В ближайшее время любой желающий сможет проверить качество приобретенной масло-жировой продукции бесплатно. Прибор будет размещен в магазине «Байрам» (по ул. Гафури, 27) и ТГК «Меркурий» на месяц.

«Каждый покупатель должен быть уверен в качестве товара. Именно с целью создания механизма эффективной защиты прав потребителей в Республике Башкортостан утверждена соответствующая государственная программа («О защите прав потребителей в Республике Башкортостан). В числе ее основных мероприятий – просвещение жителей республики и хозяйствующих субъектов законодательным нововведениям, совершенствование механизма использования судебной защиты прав потребителей, развитие общественного контроля», — отметили в Госкомитете по торговле.

Теги: Контроль
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