Из «Уфы» с любовью, компенсация за незамеченный рак, долги спишут, форум для бизнеса - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Из «Уфы» с любовью, компенсация за незамеченный рак, долги спишут, форум для бизнеса - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Форум для бизнеса

28-29 сентября в Уфе прошел Третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В нем участвовали глава Башкортостана Рустэм Хамитов, губернатор Омской области Виктор Назаров, представители стран ШОС и БРИКС, зарубежных компаний, экспертные и бизнес-структуры, сообщил «Башинформ». На полях форума Рустэм Хамитов и Виктор Назаров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и культуры, а также о создании первого в стране межрегионального нефтехимического кластера. «Мы объединились, потому что есть новые технологии и у Башкирии, и у нас, развивать их отдельно сложнее и дороже», — отметил Виктор Назаров. Соглашение будет реализовано в течение 12 лет, инвестиции составят 200 млрд рублей. Как отметил Рустэм Хамитов, «через такие соглашения мы создаём основу для работы малого, среднего бизнеса».

Выступая на пленарном заседании форума, Рустэм Хамитов предложил развивать международную и межрегиональную кооперацию, в частности, создать с Омской областью межрегиональный агропромышленный кооператив. В республике оборот малых предприятий в прошлом году превысил 1 трлн рублей. Эти предприятия формируют почти треть валового регионального продукта, сказал руководитель региона.

У госслужащей изъяли четыре квартиры

Сотрудница межрайонной инспекции ФНС России № 1 по РБ приобрела три квартиры в уфимском микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатные апартаменты в ЖК «Грин парк» стоимостью 18 млн рублей. Доходы чиновницы не позволяли ей совершать подобные сделки и, чтобы уйти от ответственности, она оформила квартиры в собственность матери. Также скрыла доходы от сдачи жилья в аренду и не уплатила налоги. Госслужащая не смогла доказать законность средств, на которые покупала дорогие квартиры. В итоге суд обратил жилье в доход государства, сообщила газета «Республика Башкортостан».

Из «Уфы» с любовью

27 сентября глава РБ Рустэм Хамитов провёл совещание по приоритетным направлениям развития авиаперевозок из международного аэропорта «Уфа». В нём приняли участие члены Правительства РБ и руководители российских авиакомпаний, сообщил «Башинформ».

«Нам нужно расширение географии полётов из аэропорта «Уфа». Необходимо увеличить международные и региональные направления», — подчеркнул на совещании Рустэм Хамитов. В числе других задач он назвал увеличение количества базирующихся в аэропорту «Уфа» самолётов, создание единого центра техобслуживания и ремонта воздушных судов. «Давайте все вместе доведём пассажиропоток в уфимском аэропорту до 3 млн человек, а там дойдём и до 4 млн пассажиров», — резюмировал он.

В международном аэропорту «Уфа» завершилась масштабная реконструкция. 28 сентября открыт заключительный элемент аэродрома — рулежная дорожка. Новая полоса способна принимать широкофюзеляжные Boeing 747 и 777, Ан-124 «Руслан», Airbus 330 без ограничений по количеству взлетов и посадок. Пропускная способность увеличилась с 12 до 24 сомолетовылетов в час, время руления сократилось с 20 до 10 минут. Полоса может эксплуатироваться при любой погоде. В итоге Уфа располагает одним из лучших аэродромов в России. Объем освоенных инвестиций составил 7 млрд рублей. «Благодаря активной поддержке главы Башкортостана Рустэма Хамитова нам удалось получить федеральное финансирование и провести самую масштабную за всю историю аэропорта реконструкцию», — отмечено на открытии аэродрома.

Уже в этом году начнутся работы в терминале внутренних авиалиний. С 2017 по 2019 год будет построено новое здание терминала «Прилет». К 2022 году должна быть завершена реконструкция терминала «Вылет». На территории аэропорта планируется построить отель международного уровня, сообщил премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Ранее в интервью газете «Транспорт России» Рустэм Хамитов отметил, что республиканские власти не планируют продавать аэропорт «Уфа».

Смерть на зубчатках

Во время выездного совещания рабочей группы Госсобрания в Белорецком районе произошла трагедия. Со скалы на Инзерских зубчатках сорвались альпинисты из Свердловской области. 25-летняя девушка скончалась на месте. 31-летний мужчина с переломами доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Депутаты организовали спасение пострадавшего, сообщил «Башинформ». По словам спикера Курултая РБ, в этой трагедии есть и вина государства, не обеспечившего профилактических мер во избежание несчастья.

Каждая тургруппа перед выходом на маршрут должна сообщать об этом в МЧС. «В данном случае люди вышли в поход, на маршрут, но в МЧС не сообщили», — отметил начальник регионального МЧС.

Улыбка в подарок

«Операция Улыбка» дарит в этом году новые улыбки более 40 детям и подросткам, рожденным с расщелиной губы и нёба, в рамках благотворительной акции, которая проходит в Уфе, в РДКБ. Большинство из пациентов — жители республики, есть дети из других субъектов РФ, сообщил «Башинформ». С начала акции прооперировано более 20 человек, в ближайшие дни врачи помогут еще 20 детям. При своевременном и качественном лечении негативные последствия врожденных дефектов устраняются, позволяя восстановить физическое и психологическое состояние ребенка и способствовать его успешной социализации.

Кубок ФИФА в Уфе

Тур по стране главного трофея мирового первенства по футболу продолжается. На неделе Уфа встретила кубок чемпионата мира FIFA. Здесь он пробудет до 1 октября, узнал «Башинформ». Торжественный прием кубку в 6 кг 175 граммов чистого золота организовали на площади имени Салавата Юлаева. За 123 дня трофей преодолеет более 26 тысяч км. «Находясь рядом с этим кубком, испытываешь определенное волнение, потому что знаешь, что менее чем через год капитан команды-победительницы поднимет над головой этот трофей, и весь мир будет наблюдать за этой замечательной ситуацией», — сказал глава РБ Рустэм Хамитов. Все желающие могут увидеть кубок в ТЦ на улице Рубежной, 174.

Чиновнику с прослушкой предъявили обвинение

Начальнику Управления капитального строительства администрации Уфы предъявлено обвинение в незаконном обороте спецтехсредств для негласного получения информации и в превышении должностных полномочий. В рамках программы «Жилище» с 2008 по 2015 год чиновники администрации Уфы заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии некоторые дома были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение почти 1 млрд рублей бюджетных средств. При обыске в жилище обвиняемого правоохранители изъяли электронное устройство, относящееся к техсредствам для негласного получения акустической информации. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства СКР по РБ, сообщила ГТРК «Башкортостан».

Акция за родной язык

Жителей Башкортостана просят поддержать благотворительную акцию «Спасибо за родной язык», запущенную Минобразования РБ. В рамках акции можно подарить отсканированную книгу на родном языке из домашней библиотеки и разместить ее на сайте; подарить школе подписку на газету или журнал, сделать слайды с произведениями из школьной программы и пополнить медиатеку, рассказали в газете «Башкортостан».

Госняня вам в помощь

Башкирия станет одним из четырех российских регионов, в которых в тестовом режиме начнет работать проект «Сертифицированная няня». Проект службы государственных сертифицированных нянь, которые могли бы бесплатно присматривать за детьми в возрасте до трех лет, выходит на финишную прямую, его тестовый запуск произойдет в Башкирии, Вологодской, Калининградской и Белгородской областях. Госняни будут социальными работниками, и родителям не придется оплачивать их услуги, сообщил РБК-Уфа.

Компенсация за незамеченный рак

Верховный суд РБ обязал лечебные учреждения Стерлитамака выплатить 330 тысяч рублей родственникам погибшего онкобольного. В апреле 2015 года 75-летний пенсионер обратился в поликлинику №6. Мужчина получил увечье, наступив на гвоздь. Врачи не диагностировали злокачественное образование, из-за которого рана не заживала четыре месяца. Затем пожилому человеку отказали в госпитализации в больницу №3, а в сентябре больному ампутировали ногу в клинической больнице №1. Из-за врачебной ошибки у пенсионера развилось осложнение. Менее чем через год он скончался. Экспертиза подтвердила, что своевременная диагностика могла бы продлить жизнь больного, сообщил телеканал БСТ.

Батареи просят тепла

Объекты ЖКХ Башкортостана готовы к зиме. Все муниципальные районы и городские округа республики предоставили в Минжилкомхоз утвержденные паспорта готовности муниципальных образований к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Всего к отопительному периоду подготовлено 101,01 млн кв. м жилфонда, 1 532 котельные, 4 138,6 км тепловых сетей, 14 748,6 км водопроводных сетей, 517 центральных тепловых пунктов. Произведена замена 129,3 км тепловых сетей и 204 км водопроводных сетей, сообщила газета «Кызыл тан». На всех коммунальных предприятиях созданы запасы резервного топлива.

Конец религиозным «долгостроям»?

Банкир и бывший кандидат в президенты Башкирии Сергей Веремеенко займется поиском инвесторов для достройки в Уфе мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева и Кирилло-Мефодиевского храма на улице Комсомольской. Об этом сообщили на совещании в мэрии, посвященном охране памятников истории. Веремеенко рассказал собравшимся, что «мы начали строить храм на Комсомольской еще давно, строили сами, своими силами, на все ушло 200 млн рублей. Мечеть «Ар-Рахим» строится подрядчиком, и там возник конфликт. Есть механизм решения». Строительство мечети «Ар-Рахим» велось с 2007 года и сейчас заморожено. Возведение Кирилло-Мефодиевского храма началось в 2003 году, сообщил РБК-Уфа.

Уфимцам спишут долги

Штрафы и пени физических лиц по земельному и имущественному налогу, накопленные уфимцами за последние три года, депутаты горсовета признали безнадёжными к взысканию. Пени в 10 млн рублей за неуплату налогов за три года «набрали» 240 тысяч горожан. Эти налоги физлиц будут списаны в налоговой инспекции, сообщил телеканал «Вся Уфа».

С 1 октября

1 октября 2017 года начинается осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря этого года. Не подлежат призыву многодетные отцы, отцы-одиночки, отцы детей-инвалидов до трех лет, рассказала «Молодежная газета». До 1 октября федеральные льготники должны сообщить, в каком виде они хотят получать набор соцуслуг. С 1 октября сумма штрафов за нарушения ПДД, после которой ограничивается выезд, повышается до 30 тысяч рублей. В России заработает система tax free, позволяющая после выезда вернуть НДС купленных на территории страны товаров. В счетах-фактурах появится новая графа: «Код товара». С 1 октября главные врачи больниц и их замы не могут быть старше 65 лет.