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В Уфе пройдет баттл юмористов-импровизаторов - Уфа vs Челябинск

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет баттл юмористов-импровизаторов — Уфа vs Челябинск. Место и время встречи команд — 15 октября на сцене ГДК. Юмористам предстоит сразиться в умении импровизировать на предложенные зрителями «неудобные» темы.

Уфу представляет юмористическое шоу без сценария «Импровизация ведущих», Челябинск представляют юмористы из шоу «Смехзамкадом». В жюри войдут простые жители города — участники группы мероприятия в соцсети.

«Первый свой концерт эти ребята дали год назад, но уже набрали определенную популярность, — сообщают организаторы. — В умении выкручиваться наши шоумены уже хорошо натренировались, а вот в баттле между городами будут участвовать впервые, так что приходите поддержать уфимцев и насладиться челябинским юмором».

Теги: юмор
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