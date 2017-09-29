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29 сентября Пятница

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В Уфе определили порядок проведения общественного мониторинга реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики

ОБЩЕСТВО

В Уфе определили порядок проведения общественного мониторинга реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики

Фото: автор

В Уфе определили порядок проведения общественного мониторинга реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики

Фото: автор

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

28 сентября в Уфе состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики. Данная задача поручена Общественной палате РБ и Ассамблее народов РБ для реализации Указа главы республики о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики. Председателем группы определена заместитель председателя Общественной палаты РБ Галия Мухамедьянова.

В состав рабочей группы вошли 27 человек — члены Общественной палаты, руководители национально-культурных объединений, представители образовательных организаций, а также работники организаций культуры и средств массовой информации.

Участники заседания рассмотрели и рекомендовали к утверждению проекты персонального состава рабочей группы, порядок проведения общественного мониторинга реализации законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан в сфере языковой политики и определения его результатов.

Целью общественного мониторинга деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций является повышение доступности информации для общественности, выявление проблем при реализации законодательства РФ и РБ в сфере языковой политики, говорится в проекте-положении.

Для достижения этой цели перед рабочей группой обозначено несколько задач: оценка ситуации в сфере языковой политики, получение достоверной и объективной информации, выявление факторов, вызывающих угрозы в настоящее время и в перспективе в сфере языковой политики, содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов.

Основными объектами общественного мониторинга являются: обеспечение функционирования прав государственных языков Республики Башкортостан на территории региона; обеспечение прав жителей республики на получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования; использование при подготовке и проведении выборов и референдумов государственных языков РБ и иных языков народов РБ; ведение официального делопроизводства в госорганах, организациях, на предприятиях на государственных языках РБ; использование языков в СМИ, в сфере обслуживания и коммерческой деятельности, при написании наименований географических объектов, в оформлении надписей, дорожных и иных указателей.

При проведении общественного мониторинга рабочая группа вправе запрашивать необходимую информацию, проводить опросы общественного мнения, посещать соответствующие объекты мониторинга. В случае выявления фактов нарушения прав и свобод гражданина, прав и законных интересов некоммерческих организаций рабочая группа имеет право направлять материалы, полученные в ходе общественного мониторинга, в органы прокуратуры.

Результатом проведения общественного мониторинга должен стать итоговый документ, который будет направлен органам государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным организациям. Он будет подготовлен до конца текущего года и размещен в интернете. В зависимости от результатов мониторинга могут быть инициированы общественные обсуждения или публичные слушания.

Теги: реализация законодательства, языковая политика, мониторинг
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