В Уфе проект воссоздания дома Кочкина не получил одобрения и был отправлен на доработку Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе проект воссоздания дома Кочкина не получил одобрения и был отправлен на доработку Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе проект воссоздания дома Кочкина отправлен на доработку. Такое решение было принято по итогам очередного заседания Общественного совета по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры в администрации г. Уфы.

Проект архитектурной концепции здания, включающего в себя восстановленный фасад дома Кочкиных, был представлен директором ООО «ИСЦ ПСК-6» Павлом Винкельманом. Проектировщик отметил, что фасад будет вписан в фасад нового здания, которое появится на этом месте. Планируется восстанавить его из того же материала, из которого было построено прежнее здание.

Проект архитектурной концепции вызвал бурные дискуссии среди членов совета. Было заявлено, что фасад дома Кочкина теряется на фоне нового здания. Прозвучал ряд предложений по поиску оптимального решения восстановления.

Дом № 81 по улице Аксакова, известный как «Доходный дом Кочкина», был возведен в 1915 году. В 2005 году, после произошедшего здесь пожара, жильцов дома расселили. Все эти годы здание пустовало, а в 2016 году было снесено. Тогда же перед застройщиком была поставлена задача восстановить фасад здания. В настоящее время на проектируемой территории расположены объекты различного назначения – жилые, производственные, общественные здания. Территория в основном не благоустроена.