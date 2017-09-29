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29 сентября Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет Всероссийский фестиваль молодых композиторов

КУЛЬТУРА

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоится Всероссийский фестиваль молодых композиторов. 24-26 октября в столице Башкортостана соберутся представители композиторских школ Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова. Ожидается приезд российского композитора и виолончелиста Ярослава Судзиловского.

Прозвучит музыка не только российских композиторов, но и произведения казахских авторов. В рамках фестиваля планируются симфонический и хоровой концерты с участием Национального симфонического оркестра (рук. Раушан Якупов) и Государственной академической хоровой капеллы (рук. Алсу Хасбиуллина), программа из камерных сочинений и выступление Национального оркестра народных инструментов (рук. Линар Давлетбаев). Концерты пройдут в лучших по акустике концертных залах Уфы — малом зале Башгосфилармонии, концертном зале Уфимского училища искусств, Шаляпинском зале.

Главная цель предстоящего музыкального форума — ознакомить любителей музыки с сочинениями молодых композиторов и дать начинающим авторам возможности для творческого роста, отметила председатель Союза композиторов Башкортостана Лейла Исмагилова. По ее словам, композиторская организация республики очень активно работает с молодежью, за два года в ее ряды вступили 10 человек.

В числе участников фестиваля — молодые авторы Башкортостана: Алина Ахметова, Шаура Сагитова, Виринея Белоусова, Шаура Гаппасова, Фаниль Ибрагимов, Галина Зиганова, Булат Исламов и другие.

Теги: музыка, фестивали
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