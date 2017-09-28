«Враги народа» в башкирском искусстве: в чем их обвиняли Фото: Книжная палата РБ «Враги народа» в башкирском искусстве: в чем их обвиняли Фото: Книжная палата РБ

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Башкирским искусством руководят «враги народа», сообщила газета «Красная Башкирия» в декабре 1937 года. В чем их обвиняли? Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Рука врага народа коснулась и области башкирского искусства, — констатировала газета в конце года «большого террора». — Начальником управления по делам искусства при Башсовнаркоме вначале посадили контрреволюционера Муртазина. Однако вскоре Муртазин был разоблачен. Надо было его заменить «своим человеком». И такой человек нашелся. Это — Назиров», — говорится в издании.

Автор статьи утверждает, «что Назиров проводил вражескую деятельность в управлении по делам искусств, в театрах Башкирии» и приводит «факты». К примеру, в уфимском русском драмтеатре худрук Андреев «творил безобразные дела и развалил труппу». В башкирском академическом театре прикрывалась «вражеская деятельность» Муртазина и Магадеева. «Назиров взял их под свою защиту и дал Магадееву путевку на курорт», — выяснили в газете. Было противостояние предложению молодых драматургов сплотиться вокруг театра. По мнению издания, «это делалось для того, чтобы репертуар театра полностью отдать в руки буржуазных националистов».

Когда из Башкирского академического театра были изгнаны «враги народа», театр на два месяца остался без директора и худрука. «Не стало больше талантливых драматургов!» — отвечали на это в управлении по делам искусств.

Также в газете считают, что «культурное» управление не руководило районными и колхозно-совхозными театрами. В них работники подбирались не по способностям, а по знакомству. «В дюртюлинский театр Назиров посадил вредителя Шункарева. А в бижбулякский колхозно-совхозный театр троцкиста Кудрявцева», — говорится в публикации.

В тяжелых условиях находились студенты уфимского театрального и музыкального училищ. В общежитиях были грязь и холод. Не хватало преподавателей, учебников, уроки часто срывались.

«Только вредители могли привести к тому, что в Белорецке, где более десятка тысяч рабочих, на Ишимбаевских нефтепромыслах, на моторном заводе нет театров», — уверены в газете. Театры были, но развалились. В бирском театре предусмотрено пять премьер в месяц, а белорецкий рабочий театр должен работать только два месяца в год, негодует автор статьи.

«На областной конференции профсоюза рабочих искусств Назиров обещал исправить свои ошибки. Но это была хитрая маскировка врага народа», — резюмируют в газете.

Справка. Гаффан Назиров, возглавлявший управление по делам искусств при Совнаркоме Башкирии, был арестован в январе 1938 года. Его обвинили в антисоветской деятельности и приговорили к высшей мере наказания. Полностью реабилитирован в 1956 году. Основатель башкирского национального театра Валиулла Муртазин был арестован в октябре 1937 года также по 58-й статье. Расстрелян в июле 1938-го. Реабилитирован в 1957-м. Выдающийся реформатор национального театра Макарим Магадеев арестован в сентябре 1937 года по обвинению в совершении терактов и подготовке преступлений. В июле 1938 года Магадеев расстрелян в Москве. В 1957-м его полностью реабилитировали.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.