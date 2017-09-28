Уходящая Уфа и женские башкирские платья – в Москве в Доме Национальностей открылась уникальная фотовыставка «Монисто» Фото: Елена Антоновская

















Уходящая Уфа и женские башкирские платья – в Москве в Доме Национальностей открылась уникальная фотовыставка «Монисто» Фото: Елена Антоновская

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Монисто» — такое название было выбрано для фотовыставки Гульназ Макиевой-Галимуллиной. Экспозиция из 50 фотографий впервые представлена широкой публике в Доме национальностей в Москве.

Уходящая Уфа и уникальные женские костюмы башкирок – главная тема этого необычного, продуманного до мелочей проекта. Завораживающая серия историй на фоне исчезающего старого города. Фотографии девушек в старинных башкирских платьях, оставшихся им от их предков.

«Один из основных элементов башкирского костюма – это монета. Именно из медных, серебряных или золотых монет создавалось монисто, древнее нагрудное ожерелье для женщин. В башкирской культуре оно играло огромную роль и как оберег, и как показатель социального статуса женщин. Монисто надевали только на самые большие и значимые праздники, хранили в сундуках и передавали из поколения в поколение. Немногим удалось сохранить семейные реликвии: сначала раскулачивание, а потом Великая Отечественная война. Башкирские женщины сдавали свои украшения на отливку оружия, — говорит координатор проекта журналист корпункта БСТ Гульнара Абдурахманова. – Когда мы задумались о названии фотовыставки, посмотрели в словарях значение слова «монисто». Оказалось, его этимология связана с латинским глаголом «moneo», то есть предостерегать. Это очень точно отражало идею автора проекта».

По словам Гульнары Абдурахмановой, сегодня этнографы, реставраторы, художники стараются восстановить старинные украшения и костюмы. Это сделать можно, но вот сохранить исторические дома и здания, к сожалению, значительно сложнее, а иногда и невозможно, тем более простым гражданам.

«Эти фотографии – действительно предупреждение о том, что мы можем оказаться последним поколением, которое любовалось старой Уфой, — считает Гульнара Абдурахмановой. – Процесс реновации сейчас типичен для многих мегаполисов, в том числе, и для Уфы».

Известный режиссер-документалист Гульназ Макиева-Галимуллина, снявшая фильмы «Дом у озера» о трагедии над Боденским озером, «Кардиограмма жизни» о Ляйсан Утяшевой, «Число жизни» об Иреке Зарипове, рассказавшая всей стране о личном операторе Юрия Гагарина уроженце Уфы Махмуде Рафикове, выступила в этом проекте в новом качестве – фотографа.

«Взгляд через фотообъектив — это не только изучение мира, но и возможность передать чувства в более сконцентрированном, чем в формате фильма, виде. Каждый кадр – это история, — делится Гульназ Макиева- Галимуллина. – Фотографии башкирских женщин в национальной одежде на фоне старинных зданий, некоторые из которых разрушены — это и предупреждение, и акцент на едином для нас всех начале, и попытка «оберега», защиты. Как известно, в древности звон украшений имел и духовную подоплеку. Считалось, что этот звук приятен богам и отгоняет злых духов».

Героинями стали женщины, молодые девушки и даже младенцы, проживающие в Башкортостане. В их числе режиссер Тансулпан Буракаева, многодетная мама и композитор Шаура Гаппасова, она приняла участие в фотосессии вместе со своей восьмимесячной дочерью Ямилей. Кстати, Шаура, приехавшая на открытие выставки в Первопрестольную в уникальном историческом костюме с древними монетами, который когда-то надевала ее бабушка, произвела настоящий фурор. Интересная история связана с еще одной участницей проекта Фатимой Янбаевой. Не так давно она вышла замуж, но для главного торжества в своей жизни девушка выбрала не белое подвенечное платье, а башкирский костюм. Она назвала его уникальным, самым аутентичным.

«Это большой труд реконструктора башкирской одежды, дизайнера Ильдара Гатауллина. Восстановлен по старинным фотографиям и книгам. С древними монетами 17-х веков. В каждой монете — своя история, — призналась девушка. — Мечту иметь в собственной коллекции такое платье, воплотил муж Талгат Юнусов. Не нужны мне ни айфоны, ни машины, когда есть нечто более ценное. То, что хранит историю и сохранит ее еще на века. То, что можно передать следующим поколениям».

Среди гостей, пришедших в Московский Дом национальностей, была руководитель дирекции документального вещания Первого канала Светлана Колосова. Она поздравила Гульназ с очередной победой и рассказала, что познакомилась с ней на «ТЕФИ-регион». Еще тогда она отметила необычный взгляд Гульназ, как режиссера. После этого ей предложили снять фильм для Первого канала о вышеназванном Махмуде Рафикове. Светлана Колосова заметила, что это единственный такой случай.

В настоящее время Гульназ работает в Москве и занимается любимым делом, снимает фильмы.

Во время мероприятия состоялась демонстрация фильма Тансулпан Буракаевой «Башкирский женский костюм». Все зрители, посмотревшие его, были единодушны – он прекрасен, роскошен. Через историю костюма автор фильма рассказала историю башкирского народа.

Кроме этого, здесь же состоялся этнопоказ, его провела Эльвира Ишмуратова. Автор коллекции — Александра Хасаметдинова, которая занимается популяризацией национальной темы в современном видении. Фольклорная группа «Заман» исполнила старинные башкирские песни в современной аранжировке.

Московский Дом национальностей тоже имеет давнюю историю. Это часть комплекса бывшей усадьбы Куракина. Здания были построены в 1742 году и получили название Куракинской богодельни. В 1998 году правительство Москвы приняло решение об открытии здесь Московского Дома национальностей, он распахнул свои двери в октябре 2003 года.

Фотовыставка будет работать до 13 октября, далее ее экспонируют в Германии, после этого экспозицию смогут увидеть уфимцы и гости башкирской столицы.