Лонгрид ИА «Башинформ» стал призером всероссийского конкурса «Власть народная» Фото: Андрей Циликов/ газета «Великая Русса» Лонгрид ИА «Башинформ» стал призером всероссийского конкурса «Власть народная» Фото: Андрей Циликов/ газета «Великая Русса»

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Лонгрид информационного агентства «Башинформ» «Почему дети ходили в школу по железной дороге» стал лауреатом 11-го всероссийского журналистского конкурса «Власть народная». Торжественная церемония награждения прошла в среду, 27 сентября, в городе Вышний Волочек Тверской области.

Конкурс «Власть народная» проходил в этом году в 11-й раз. Его главная цель — выявление и распространение передового журналистского опыта по вовлечению граждан в управление делами местного сообщества. В этот раз в числе организаторов и партнеров конкурса были Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также администрация Вышневолоцкого района Тверской области. Как рассказал один из членов оргкомитета Вадим Бондарь, в этом году журналисты со всей страны подали более 600 заявок.

Материал «Почему дети ходили в школу по железной дороге» рассказывает о ситуации в Белорецком районе Башкирии, где дети одной из деревень вынуждены были добираться до места учебы пешком. Ранее этот материал уже побеждал во всероссийских конкурсах.