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28 сентября Четверг

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В Башкирии дайверы- спелеоподводники обследуют один из крупнейших источников Урала - Сакаска

ОБЩЕСТВО

В Башкирии дайверы- спелеоподводники обследуют один из крупнейших источников Урала - Сакаска Фото: https://www.marshruty.ru

В Башкирии дайверы- спелеоподводники обследуют один из крупнейших источников Урала - Сакаска Фото: https://www.marshruty.ru

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 9 по 14 октября в Башкортостане на одном из крупнейших источников Урала — источнике Сакаска будет проходить научно-исследовательская экспедиция дайверов- спелеоподводников. Работы ведутся в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий под эгидой Русского географического общества и при поддержке Госкомитета по предпринимательству и туризму РБ и Минэкологии региона.

Источник Сакаска является выходом реки, которая течет по пещере Сумган. Члены экспедиции, а среди них глубоководники и опытные исследователи подводных пещер Урала, Северной Карелии, Флориды, намерены обследовать известные части пещеры, провести картографирование и дальнейшее прохождение источника Сакаска. Работы будут проводиться на значительных глубинах (40-60 метров) и удаленности (до 500 и более метров) от входа в источник.

Теги: туризм, пещеры, дайвинг
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