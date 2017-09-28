В Башкирии до конца года более 100 пенсионеров заберут к себе приемные семьи Фото: Олег Яровиков





В Башкирии до конца года более 100 пенсионеров заберут к себе приемные семьи Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане до конца 2017 года более 100 пенсионеров заберут к себе приемные семьи, в настоящее время 50 пожилых уже подготовлены для перехода к опекунам. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», посвященной декаднику пожилых людей в республике, рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Ранее в регионе законом был утвержден порядок создания приемных семей для пожилых и инвалидов.

Желающих принять в свою семью одиноких пожилых людей много, отметила Ленара Иванова, но есть ряд ограничений. Подбор опекунов для пожилых и кандидатов в члены семьи осуществляет Республиканский центр социального обслуживания и центры социальной помощи семье и детям. Согласно установленному порядку, одновременно в приемную семью могут быть устроены не более трех человек, также пенсионер и опекун не должны являться родственниками. Кроме того, в приемные семьи могут быть переданы только граждане, проживающие в стационарных учреждениях. Семье-опекуну полагается ежемесячное денежное пособие в размере 6200 рублей. Если в приемную семью принимается гражданин старше 80 лет или инвалид первой группы, выплата повышается на 30%, это чуть более восьми тысяч рублей. Расходы государства на содержание пожилого человека или инвалида в стационарном учреждении социального обслуживания составляют 16 тысяч рублей в месяц.

«Содержать пенсионеров и инвалидов в интернате выходит в три раза дороже, чем то пособие, которое мы платим приемной семье. Но при этом получается, что еще гораздо комфортнее и приятнее жить в этой семье. Абсолютно, кстати, такая же история, как и по детям. Чем в детском доме, лучше в семье — здесь такой же подход», — добавила министр.

Пенсия «усыновляемого» гражданина до 75% переходит в бюджет семьи, 25% пенсионер может оставить себе. За расходование средств опекуны должны предоставлять ежемесячный отчет.

Также Ленара Иванова отметила проблему рынка частных пансионатов и домов для престарелых и инвалидов. Эта сфера социальной жизни со стороны министерства не регулируется никаким образом.

«Сегодня любой, кто захотел открыть дом престарелых, может это сделать. но нам он не подконтролен. Это ужасно, ведь неизвестно, каково там их подопечным. Попасть туда с проверкой могут только представители прокуратуры и пожарной охраны. Единственное подведомственное нам частное заведение такого рода, за которое мы можем не беспокоиться — это пансионат стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов, созданный на условиях концессии, он находится в деревне Ирсаево Мишкинского района».

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в предстоящем десятилетии тенденции старения населения сохранятся. По прогнозам, к началу 2021 года доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения страны возрастет до 26,7% (сейчас 23,5%). В Башкортостане в настоящее время доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 22,8% (927 тысяч человек). С 2015 года эта цифра выросла на три процента.