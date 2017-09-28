«ВИМ-Авиа» будет летать до 15 октября - Минтранс России Фото: Олег Яровиков «ВИМ-Авиа» будет летать до 15 октября - Минтранс России Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществляться до 15 октября, а 16 октября будет прекращена. Пассажирам, у которых приобретены билеты на рейсы 16 октября и позже, рекомендовали сдать их по месту приобретения для возврата денег, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Еще одно важное заявление — достигнуты принципиальные договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов авиакомпании. Топливозаправка и аэропортовое обслуживание будут гарантированы.

Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» выполнят другие российские авиакомпании, а затраты перевозчиков компенсируют из бюджетных средств.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с хищением денег пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа». Долги авиакомпании оценили в 7 млрд рублей.