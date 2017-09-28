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28 сентября Четверг

Уфа   °

На фестивале новой музыки «Европа-Азия» в Казани звучит башкирская музыка

КУЛЬТУРА

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На фестивале новой музыки «Европа-Азия» в Казани звучит башкирская музыка. Искусство игры на курае представляет председатель Союза кураистов, заслуженный работник культуры РБ, солист Артур Гайсаров. Кураист сыграл в Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева. В концертной программе приняли участие Камерный оркестр «Новая музыка». Оркестр исполнит сочинения композиторов из городов России – Вологды, Якутска, Нальчика, Уфы, Казани, а также из Вьетнама. Вниманию публики будет представлено уникальное звучание национальных музыкальных инструментов – курай, кубыз, хомус, кавказская гармоника.

На днях в программе с собственными сочинениями выступит председатель Союза композиторов Башкортостана, народная артистка Башкортостана Лейла Исмагилова.

В Казани с 27 по 30 сентября проходит ХIII Международный фестиваль новой музыки «Европа-Азия». В этом году гостями стали композиторы и музыканты из Австралии, Вьетнама, Гонконга, Испании, Турции, Туркменистана и впервые из Колумбии. Особенно широко представлены регионы России: из Вологды, Костромы, Челябинска, Краснодара, Ярославля, Москвы, республик Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Якутия, сообщает «Татар-информ».

Учредители фестиваля — Министерство культуры Республики Татарстан и Союз композиторов Татарстана. Художественный руководитель – заместитель председателя Союза композиторов России, председатель Союза композиторов Республики Татарстана, народный артист России и Татарстана, композитор Рашид Калимуллин.

Теги: музыка
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