УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

27 сентября, ровно за месяц до своего 70-летия, в Стерлитамаке скончался известный в прошлом башкирский мотогонщик и тренер, мастер спорта СССР международного класса Владимир Петрович Чапало.

Более 50 лет своей жизни Владимир Чапало посвятил мотоспорту и добился в нем немалых успехов. 50 лет назад (1967) он стал финалистом первого чемпионата СССР по спидвею среди юниоров, примерно через полгода, в 1968-м занял четвертое место в стерлитамакском полуфинале чемпионата мира по гонкам на льду, а в 1970 году повторил этот успех в аналогичном соревновании, проходившем на льду уфимского стадиона "Строитель".

Звездный час Владимира Чапало пробил в 1973 году. Завоевав серебряную медаль на чемпионате России, он затем выиграл золото чемпиона СССР, опередив на льду куйбышевского стадиона "Динамо" всех советских чемпионов и призеров России, Союза и мира. От занявших второе и третье места новосибирцев Вячеслава Дубинина и Владимира Пазникова гонщик из Стерлитамака, никогда не значившийся в таблицах призеров всесоюзных соревнований по мотоспорту, оторвался на три очка! Габдрахман Кадыров в том финале занял только 12-е место. Этот результат сделал Владимира Чапало одним из главных претендентов на победу в предстоящем чемпионате мира.

Успешно пройдя уфимский полуфинал (третье место Владимиром Цыбровым и Борисом Самородовым), Чапало дебютировал на мировом финале, проводившемся на знаменитом катке в Инцелле (ФРГ). Выступить на искусственном льду столь же сильно, как на природном ему не удалось. Тем не менее, первый день принес ему 11 очков из 15 возможных, второй – еще 10, в сумме 21 очко, пятое место и звание мастера спорта СССР международного класса.

Еще одной кульминационной точкой спортивной биографии Владимира Чапало стал чемпионат мира 1975 года — первый чемпионат, проходивший без знаменитых уфимцев Кадырова и Самородова. На титул чемпиона реально претендовали три советских гонщика: Сергей Тарабанько из Новосибирска, трехкратный вице-чемпион мира Владимир Цыбров из Подмосковья и Владимир Чапало из Башкирии. И если Сергея Тарабанько, незадолго до этого выигравшего чемпионат СССР, включили в число финалистов без участия в отборах, то Цыбров и Чапало одержали убедительные победы в своих четвертьфиналах и полуфиналах.

К сожалению, первый же заезд на льду московского стадиона "Динамо" оказался для Чапало роковым: на первом повороте переднее колесо его мотоцикла вдруг провалилось в ямку, оказавшуюся под льдом. Гонщик катапультировался, к счастью, отделавшись легкими травмами, но потеря сразу трех очков лишила его роли потенциального лидера, на которого бы делало главную ставку руководство сборной Союза. В итоге один из главных претендентов на титул чемпиона мира занял только шестое место...

Травмы вкупе с красным дипломом об окончании Лениградского института физкультуры имени П.Лесгафта, а также большая потребность в дипломированном специалисте в стерлитамакском мотоклубе заставили Владимира Чапало в конце 70-х принять решение о переходе на тренерскую работу в родном клубе. «Попутно» он работал и в сборной СССР по гонкам на льду, будучи одним из ее тренеров.

И хотя стерлитамакский мотоклуб всегда финансировался по остаточному принципу и довольствовался только теми возможностями, которые предоставлял ему обком ДОССААФ, Чапало вывел "Урал" в высшую лигу, а гонщики команды неоднократно выходили в финалы первенств Союза по спидвею среди юниоров.

В начале 80-х годов ХХ века Владимир Чапало оказался во главе программы по возрождению былой славы мотогонок на льду в Башкирии, которую начал осуществлять Башкирский обком ДОСААФ. Уже в 1984 году сборная республики под его руководством стала серебряным призером чемпионата СССР, а в 1985-87 годах сделала золотой хет-трик. Тогда же выросло новое поколение башкирских гонщиков, успешно выступавшее на всесоюзной арене, а его лидеры Раис Мустафин и Сергей Соколов стали мировыми финалистами. Мустафин 30 лет назад в Западном Берлине даже лидировал в финале чемпионата мира, но тяжелое падение отбросило башкирскую мечту о мировом золоте еще на много лет.

В начале 90-х Чапало построил в Стерлитамаке мотоклуб, равных которому было мало в Союзе. Развал СССР, начавшиеся "реформы" едва не погубили мотоспорт, в том числе и в Башкортостане. Потребовался еще десяток лет, чтобы на базе этого клуба появился «Каустик», который Владимир Петрович сделал одним из лучших ледовых клубов нынешней России. Гонщики клуба, когда им руководил Чапало, завоевали десятки медалей на чемпионатах и кубках России, Европы и мира. Появилась новая плеяда, которая в минувшую зиму выиграла все юниорские первенства страны по мотогонкам на льду, бронзовые медали командного чемпионата России, Кубка России и чемпионата Европы.

Увы, летом финансирование второго по успешности мотоклуба Башкирии было прекращено. Это оказалось последней каплей для Владимира Чапало, здоровье которого в последние годы итак сильно пошатнулось. Так ушел еще один великий и скромный человек, не жалевший сил, в конечном счете, для процветания своей родины, своей страны, своей республики. Жизнь он прожил не зря: оставил десятки учеников, подарил радость тысячам людей, которым небезразличен спидвей. И оставил сына – тоже Владимира Чапало, который сейчас работает в промышленности, но успел порадовать отца достижениями в мотоспорте: стал серебряным призером первенства России среди юниоров и чемпионом Башкирии по мотогонкам на льду.