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27 сентября Среда

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Друзья ищут средства на транспортировку тела умершего в Лос-Анджелесе жителя Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Друзья ищут средства на транспортировку тела умершего в Лос-Анджелесе нашего земляка, жителя г. Туймазы. 43-летний Давид Шенгелия 16 сентября скоропостижно умер от рака крови. В последнее время он жил в Лос-Анджелесе: приехал на заработки, подал на гражданство, поэтому не мог уехать, ждал решения.

«Несколько дней назад наш друг Давид умер. Он был очень добрым, честным и хорошим человеком! Мы очень скорбим, — пишут друзья в соцсетях. — Мы знаем, что он хотел увидеть свою семью, своих детей. У них нет возможности приехать в Америку, у нас нет средств для транспортировки его тела на нашу родину. Вся надежда на вашу помощь — помочь им встретиться на своей родине, достойно пройти этот последний жизненный путь».

По сообщениям близких, Давид Шенгелия родился в Сухуме, но в подростковом возрасте переехал в Башкирию. Отец — грузин, мама — татарка. Давид совершил трудный путь иммиграции в США и на нервной почве заработал онкологию. Его лечили четыре года, боролись с недугом. Своей семье, жене, сыну и дочери мужчина помогал деньгами. До получения грин-карты Давид не дожил несколько дней. после этого он собирался перевозить семью.

Друзья объявили сбор средств для возвращения тела покойного на родину.

Теги: сбор помощи
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