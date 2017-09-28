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28 сентября Четверг

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В Уфе на территории крупных торговых центров пройдет акция безопасности «Спасение в знании»

ОБЩЕСТВО

В Уфе на территории крупных торговых центров пройдет акция безопасности «Спасение в знании» Фото: Олег Яровиков

В Уфе на территории крупных торговых центров пройдет акция безопасности «Спасение в знании» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

28 сентября, в ТК «Центральный» стартует акция безопасности «Спасение в знании». Мероприятие приурочено к 85-летней годовщине гражданской обороны России, сообщили в Службе спасения 112.

На территории торгового центра будет развернута площадка, где каждый желающий сможет научиться оказывать первую помощь — проводить на специальном манекене сердечно-легочную реанимацию, вязать узлы, а также проверить свои навыки при получении команды «Газы!» — надеть, уложившись в нормативы, противогаз.

Помимо этого, специалисты будут раздавать посетителям полезные памятки по правилам поведения в различных нештатных ситуациях.

Акция будет проводиться в трех торговых центрах города:

28 сентября с 17.00 до 19.00 — ТК «Центральный»;

29 сентября с 17.00 до 19.00 — ТРЦ «Планета»;

30 сентября с 14.00 до 16.00 — ТЦ «Меркурий».

Организатор мероприятия — Управление гражданской защиты г. Уфы.

Теги: гражданская оборона, служба спасения
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