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Как выучить башкирский язык: 10 советов для начинающих

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Дискуссии об изучении башкирского языка, которые ведутся в последнее время, касаются в основном школьников республики. А как быть тем, кто уже вырос, но очень хочет выучить язык? Чем отличается башкирский от русского и английского, зачем добавлять частицу –hы и где взять самоучители – разбираемся вместе.

1

Это сложно?

По субъективной оценке, выучить башкирский язык с нуля – сложнее, чем, например, английский. Дело в том, что в отличие от английского, немецкого, французского и даже испанского, которые наряду с русским языком относятся к индоевропейской языковой семье, башкирский – язык к тюркской группе алтайской семьи. Как и в каждой семье, в ней (не только в башкирском языке, но и у «родственников» – татарском, чувашском, казахском, киргизском, турецком и других) – свои традиции и обычаи. То есть свои законы фонетики, грамматики и синтаксиса.

2

Звуки — «как в английском»?

В башкирском алфавите 42 буквы: 33 буквы русского алфавита и 9 специфических башкирских. Впрочем, многие звуки, которые они обозначают, хорошо знакомы тем, кто учил английский.

Чтобы произнести «ҫ», положите язык между зубами и вспомните английский глагол to think. Чтобы произнести «ҙ» — сделайте то же самое, добавьте голоса и вспомните местоимение this. Есть и другие примеры. Так, «в» в начале слова в исконно башкирских словах произносится как «W», а гласный «ө» звучит так же, как в словах bird и third. А вот звука ғ в английском нет. Зато он близок к украинскому «г».


3

Говорят, что башкирский – очень мелодичный. Почему?

Еще одна особенность тюркских языков – это гармония гласных. Что это значит?

Гласные звуки делятся на гласные переднего и гласные заднего ряда (в зависимости от положения языка в момент произнесения. Сравните: э – о, и — ы). Закон звуковой гармонии заключается в том, что внутри одного слова могут «уживаться» гласные только одного ряда. Во всех аффиксах, которые будут добавляться к слову, гласный тоже будет «свой». Как и из любых правил, есть исключения, но встречаются они только в заимствованных словах. Например, в персидских заимствованиях

Например:

ҡала (город) – ҡалаға (в город)

Өфө (Уфа) – Өфөгә (в Уфу)

Сравните с заимствованиями из персидского, где аффикс определяется по последнему слогу:

китап (книга) — китап-тар (книги)

ғаилә (семья) — ғаилә-ләр (семьи)

Это осложняет процесс изучения языка: вместо одного варианта окончаний приходится запоминать два – твердый и мягкий.


4

Почему слова такие длинные?

Тюркские языки семьи являются агглютинативными (в отличие от индоевропейских – флективных). Если в русском в одном окончании может вмещаться сразу несколько смыслов (падеж и число, число и время – вспоминайте школу!), то в башкирском каждый дополнительный элемент имеет только одно значение. Они как вагоны поезда цепляются к основному слову-локомотиву, поэтому нередко слова становятся очень длинными. Например:

Бала – ребенок

Бала-лар – дети

Балалар-ым – мои дети


5

Развенчиваем мифы

Если вы до сих пор думаете, что множественное число в башкирском языке образуется с помощью аффикса «-лар», у нас для вас плохие новости. Наряду с «-лар» (и его мягким вариантом «-ләр») существуют еще шесть аффиксов множественного числа: «-нар»/«-нәр», «-дар»/«дәр» и «-ҙар»/ «-ҙәр». Все зависит от того, на какую букву заканчивается слово.


6

Зачем к словам прибавляют -ы и -hы?

«Кафеhы», «республикаhы», «университеты», «магазины» – все эти слова вы наверняка не раз встречали на вывесках. Но это вовсе не значит, что «русские» слова именно так становятся «башкирскими». Здесь мы имеем дело с такой категорией, как изафет (слово запоминать не обязательно). Если совсем грубо и просто, -ы и –hы (а еще -е и -he) – это окончания, которые появляются, когда два существительных нужно объединить в одно словосочетание. Например:

Башҡорт (башкир) + дәуләт (государство) + университет = Башҡорт дәуләт университеты (Башкирский государственный университет)

Өфө (Уфа) + кафе = «Өфө» кафе (кафе «Уфа»)

Пушкин + урам (улица) = Пушкин урамы (улица Пушкина)


7

«Живой» — только человек

В башкирском языке нет категории рода. Если по-русски мы скажем «красивАЯ девочка» и «красивЫЙ» мальчик, то в башкирском ребенок будет «матур» в независимости от того, кто перед нами – «ҡыҙ» (девочка) или «малай»( мальчик).

С так называемой категорией одушевленности еще сложнее: вопрос «кто?» (кем? кемдәр?) задается только по отношению к человеку. Все остальные живые существа, предметы и явления – ни? нимә? – «что?».


8

И никаких предлогов!

Еще одна особенность башкирского языка – в нем нет предлогов. Вместо них используются послелоги, которые ставятся после слова. Поэтому поздравления «С праздником!» мы получаем «Байрам менән!».

В отличие от русского языка, в котором порядок слов в предложениях может быть условно свободным, в башкирском есть свои правила. Так, подлежащее обычно располагается в начале, а сказуемое, как правило, ставится в конце предложения.


9

Где можно выучить башкирский?

Если вы давно выли из школьного возраста, выучить башкирский язык вам помогут на курсах в языковой школе, можно обратиться и к репетитору.

Начальный курс языка можно найти на сайте Международной системы дистанционного обучения башкирскому языку, которую в сентябре запустил Башкирский государственный педагогический университет (https://region.bspu.ru/).

В сети довольно много самоучителей. Найти их можно, например, здесь или здесь.


10

Какие еще ресурсы можно использовать для обучения языку?

В Интернете вы найдете онлайн-словари башкирского языка. Не все они будут полными, но пользу в изучении языка принесут.

Например, здесь или здесь.

Много полезного и интересного, включая ссылки на башкирскую клавиатуру, можно найти на сайте Лаборатории компьютерной филологии БашГУ.


Теги: башкирский язык
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