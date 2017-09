В башкирском алфавите 42 буквы: 33 буквы русского алфавита и 9 специфических башкирских. Впрочем, многие звуки, которые они обозначают, хорошо знакомы тем, кто учил английский.

Чтобы произнести «ҫ», положите язык между зубами и вспомните английский глагол to think. Чтобы произнести «ҙ» — сделайте то же самое, добавьте голоса и вспомните местоимение this. Есть и другие примеры. Так, «в» в начале слова в исконно башкирских словах произносится как «W», а гласный «ө» звучит так же, как в словах bird и third. А вот звука ғ в английском нет. Зато он близок к украинскому «г».