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27 сентября Среда

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Пенсионеры из Башкирии защитят честь республики на Спартакиаде в Пензе

ОБЩЕСТВО

Пенсионеры из Башкирии защитят честь республики на Спартакиаде в Пензе Фото: Общественная палата РБ

Пенсионеры из Башкирии защитят честь республики на Спартакиаде в Пензе Фото: Общественная палата РБ

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Команда пенсионеров Башкортостана отправляется сегодня в Пензу, где будет проводиться Спартакиада пенсионеров России, сообщает Общественная палата РБ. Защищать честь республики на мероприятии будут победители региональной Спартакиады, которая прошла в городе Агидель с 25 по 27 августа. В ней приняли участие 18 команд из городов и районов региона. Лучших определили в легкой атлетике, теннисе, плавании, шахматах, комбинированной эстафете.

Всероссийская Спартакиада пенсионеров в Пензе продлится до 29 сентября, победителей назовут в Международный день пожилых людей 1 октября.

Мероприятия подобного рода проводятся в целях пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия, а также привлечения людей старшего возраста к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Теги: Спартакиада пенсионеров
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