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Житель Башкирии выиграл крупную сумму и оригинально распорядился деньгами

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Житель Башкирии выиграл крупную сумму и оригинально распорядился деньгами

Фото: Книжная палата РБ

Житель Башкирии выиграл крупную сумму и оригинально распорядился деньгами

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии сельчанин выиграл крупную сумму по облигации госзайма. Однако то, как он распорядился деньгами, удивило многих, сообщила газета «Красная Башкирия» в июне 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Всю свою жизнь провел Калим Сабиров на благодатном воздухе степных просторов любимой Башкирии. Через два года ему исполнится 70 лет, а Калим, член колхоза им. Ленина Бакалинского района, ни в чем не уступает молодым», — говорится в газете. В 1946 году он выработал 500 трудодней.

Если требовалось надежно, по-хозяйски отремонтировать сбрую, починить телеги, сделать грабли — всё это поручалось Калиму. К уборочной кампании-1947 он починил 30 хомутов, все вилы и грабли, сделал 10 телег.

«На днях выпала Калиму Сабирову такая удача, о которой он будет помнить всю жизнь, — сообщило издание. — По 100-рублевой облигации Государственного Военного займа 1942 года он выиграл 50 000 рублей». В жизни не держал он в руках столько денег. Поздравить его с такой удачей пришли многие односельчане.

«Что будешь делать с подарком Советской власти, Калим?» — поинтересовался председатель колхоза.

«Решили мы с женой на 7 тысяч рублей купить облигаций нового займа. И еще просим тебя, товарищ председатель, — возьми деньги и купи на них машину колхозу», — произнес Сабиров и добавил: — Урожай хороший будет, хлеб государству надо быстрей отправить».

О его необычном решении односельчане написали правительству Башкирии. И вскоре получили ответ — грузовая автомашина колхозу будет продана из первой прибывшей партии. Действительно, через несколько дней грузовик был в колхозе.

«Машина хорошая, смотрел, — заявил газете Калим Сабиров. — Теперь наш колхоз быстрее всех вывезет хлеб государству».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, выигрыш, облигации, деньги
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