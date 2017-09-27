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27 сентября Среда

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В Башкирии определили победителей по гонкам на лыжероллерах

СПОРТ

В Башкирии определили победителей по гонкам на лыжероллерах

Фото: администрация г. Октябрьского

В Башкирии определили победителей по гонкам на лыжероллерах

Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Октябрьском завершились чемпионат и первенство Башкортостана среди лыжников по легкоатлетическому кроссу и гонкам на лыжероллерах.

Участниками соревнований стали более 200 спортсменов из Уфы, Нефтекамска, Кумертау, Туймазов, Стерлитамака, Белорецка, Белебея, Учалов, Салавата, Мечетлинского и Уфимского районов, поселков Нижнетроицкий, Бакалы, Киргиз-Мияки.

В первый день спортсмены соревновались в легкоатлетическом кроссе. Победители и призеры были определены в группах девушек и юношей в различных возрастных категориях на дистанциях 1-10 км. На следующий день был дан старт гонке на лыжероллерах, юноши и девушки соревновались по возрастам на дистанции 2-10 км.

Сильнейшие в гонках получили кубки, почетные грамоты и ценные призы, сообщили в городской администрации.

Теги: легкоатлетический кросс, гонки на лыжероллерах
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