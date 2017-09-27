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27 сентября Среда

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Более 20 прооперированных детей - в Башкирии продолжается операция «Улыбка»

ОБЩЕСТВО

Более 20 прооперированных детей - в Башкирии продолжается операция «Улыбка» Фото: Альберт Загиров

Более 20 прооперированных детей - в Башкирии продолжается операция «Улыбка» Фото: Альберт Загиров

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Операция Улыбка» подарит в этом году новые улыбки более 40 детям и подросткам, рожденным с расщелиной губы и нёба, в рамках благотворительной акции, которая проходит в эти дни в Уфе, в Республиканской детской клинической больнице.

Большинство из пациентов — жители республики, хотя есть дети из Челябинской области, Тюмени и других субъектов РФ. С начала акции, стартовавшей на этой неделе, уже прооперировано более 20 человек, в ближайшие дни башкирские и российские врачи помогут еще 20 детям, привели данные в Министерстве здравоохранения РБ

Как отмечают специалисты, при своевременном и качественно проведенном лечении негативные последствия врожденных дефектов эффективно устраняются, позволяя полностью восстановить физическое и психологическое состояние ребенка и способствовать его успешной социализации.

Врачи РДКБ уже не первый год с большой радостью и удовольствием поддерживают эту благотворительную акцию, потому что этот проект меняет в лучшую сторону жизнь детей с врожденными челюстно-лицевыми дефектами. Подарить ребенку здоровую улыбку — значит избавить его от множества комплексов, признаются они.

Директор благотворительного фонда «Операция Улыбка» Ольга Кудаманова подчеркнула, что все врачи-волонтеры фонда имеют большой опыт работы с пациентами с врожденными расщелинами губы и нёба, и проходят внутреннюю аккредитацию.

Главный внештатный челюстно-лицевой хирург Минздрава РБ Наиль Давлетшин, входящий в состав врачей-волонтеров акции, отметил, что дети республики в течение года получают бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь в РДКБ. Но приезд специалистов со всей страны позволяет оказать необходимую медицинскую помощь ещё большему количеству детей, получить международный опыт и повысить мастерство хирургов РБ.

Еще один важный аспект, на который обращают внимание организаторы акции, — создание психологически комфортных условий для маленьких пациентов. Значимую помощь в этом оказывают детские клинические психологи комнаты психологической преднаркозной подготовки РДКБ. Они позволяют снизить психологическую нагрузку и подготовить детей к операции.

Теги: здравоохранение, благотворительные акции, «Улыбка»
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